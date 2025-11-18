Une nouvelle entente majeure pour le développement énergétique dans l'Est du Québec

CACOUNA, QC, le 18 nov. 2025 /CNW/ - Le premier ministre du Québec, M. François Legault, le Grand chef de la Première Nation Wolastoqiyik Wahsipekuk, Jacques Tremblay, le président de l'Alliance de l'énergie de l'Est, M. Michel Lagacé, et la présidente-directrice générale d'Hydro-Québec, Mme Claudine Bouchard, annoncent la signature d'un partenariat entre l'Alliance de l'énergie de l'Est et Hydro-Québec visant le développement éolien du territoire englobant les MRC de Montmagny, L'Islet, Kamouraska, Rivière-du-Loup et Témiscouata. Ce territoire pourrait accueillir des installations destinées à produire jusqu'à 1 500 MW au cours des prochaines années.

L'entente, nommée Wetsok - qui signifie « dans la direction du vent » en langue wolastoqey -, permettra de générer des retombées économiques importantes grâce au développement éolien pour les communautés de l'Est du Québec et pour la Première Nation Wolastoqiyik Wahsipekuk. Concrètement, elle représente des investissements pouvant aller jusqu'à 4,5 milliards de dollars dans les régions et territoires ancestraux ciblés, ce qui permettra notamment la création d'emplois, la formation de la main-d'œuvre et la diversification des revenus des communautés et des municipalités.

Cette signature témoigne d'un engagement commun envers un développement éolien structuré, durable et adapté aux réalités régionales de l'Est du Québec, en partenariat avec les communautés autochtones et les collectivités locales. L'entente prévoit un partenariat égalitaire entre Hydro-Québec et l'Alliance de l'énergie de l'Est pour les éventuels projets éoliens qui en découleront.

Prochaines étapes

Les partenaires évalueront d'emblée l'acceptabilité sociale du développement éolien dans le territoire visé. Des consultations seront menées auprès des partenaires locaux pour mieux cerner les réalités du milieu afin d'assurer une intégration harmonieuse et responsable des projets potentiels. Conscients des effets cumulés du développement éolien, les partenaires adopteront une démarche structurée visant à assurer une croissance responsable de la filière tout en tenant compte de l'évolution du réseau de transport.

Ce partenariat s'inscrit dans la stratégie du gouvernement et d'Hydro-Québec qui consiste à développer plus de 10 000 MW de nouvelle capacité éolienne, en collaboration avec les Premières Nations et les municipalités. Le gouvernement du Québec et Hydro-Québec souhaitent doubler la production d'électricité verte au Québec d'ici 2050 pour répondre aux besoins additionnels et à la demande des entreprises qui souhaitent se décarboner. Dans le contexte actuel, le Québec a une occasion en or de développer son économie et de devenir une véritable puissance nord-américaine en matière d'énergie renouvelable.

État d'avancement des ententes de Wocawson et Gespe'gewa'gi

Dévoilé en 2024, le projet de développement éolien de la zone Wocawson constitue la première initiative issue des partenariats entre Hydro-Québec et l'Alliance de l'énergie de l'Est. Au cours de la dernière année, des préconsultations ont été menées auprès des usagers du territoire et des organismes environnementaux afin de permettre aux partenaires de mieux comprendre les réalités locales. À la suite de ces consultations, une activité publique sera organisée à la mi-décembre afin de présenter à la population la zone d'étude ciblée pour le développement de projets éoliens potentiels. Les détails de cette activité seront communiqués sous peu.

Finalement, l'entente annoncée en août 2025 pour le développement éolien du territoire de Gespe'gewa'gi, conclue en partenariat avec la Nation mi'gmaq, l'Alliance de l'énergie de l'Est et Hydro-Québec, se poursuit également. Les partenaires sont à planifier les prochaines étapes afin d'assurer un développement responsable sur le territoire, en conformité avec les attentes de la communauté et du milieu local.

Citations

« Cette entente, c'est du concret : des investissements majeurs, des emplois de qualité et de nouvelles occasions pour les régions de l'Est du Québec. Elle s'inscrit directement dans la vision économique que j'ai présentée la semaine dernière, soit de miser sur nos atouts et créer de la richesse ici, dans nos régions. Grâce au partenariat avec les communautés locales et la Première Nation Wolastoqiyik Wahsipekuk, on avance ensemble pour bâtir un Québec plus prospère. »

François Legault, premier ministre du Québec

« Ce partenariat avec l'Alliance de l'énergie de l'Est et Hydro-Québec représente bien plus qu'un simple projet énergétique. Il s'agit d'une occasion concrète de prendre pleinement notre place comme nation dans la transition énergétique du Québec en nous assurant que les retombées économiques profitent directement à nos membres. En tant que partenaire, la PNWW veille ainsi au respect de ses droits, à la protection de son territoire et à l'intégration harmonieuse de ce développement dans notre vision collective. »

Jacques Tremblay, Grand Chef de la Première Nation Wolastoqiyik Wahsipekuk

« Notre énergie verte, c'est un atout incomparable pour assurer le développement économique du Québec. L'accélération des projets énergétiques est d'ailleurs centrale à notre vision économique. L'entente d'aujourd'hui va permettre non seulement de créer des emplois bien rémunérés, mais aussi de renforcer nos liens avec les communautés autochtones impliquées. »

Christine Fréchette, ministre de l'Économie, de l'Innovation et de l'Énergie

« Les partenariats comme celui annoncé aujourd'hui sont la concrétisation d'une relation fondée sur le respect et la collaboration. Les Premières Nations et les Inuit sont les premiers témoins des changements climatiques. Ils sont des partenaires incontournables dans la transition énergétique et doivent faire partie de la solution. J'ai espoir que cette entente générera des retombées économiques importantes pour la région et les communautés autochtones, tout en contribuant à bâtir un Québec plus vert pour tous les Québécois. »

Ian Lafrenière, ministre responsable des Relations avec les Premières Nations et les Inuit, ministre de la Sécurité publique et ministre responsable de la région du Nord-du-Québec

« L'entente que nous annonçons aujourd'hui témoigne d'une volonté commune de l'Alliance et d'Hydro-Québec de développer de façon structurée le potentiel éolien de la zone Wetsok. C'est une étape importante qui permet de positionner les communautés de l'Est du Québec et la Première Nation Wolastoqiyik Wahsipekuk, notre partenaire de longue date, au cœur des développements qui les touchent au plan énergétique. La façon de faire mise en place par l'Alliance demeurera la même, c'est-à-dire développer des projets environnementalement, socialement et économiquement optimaux pour l'Est du Québec et les milieux d'accueil des projets avec Hydro-Québec, les populations locales, ainsi que l'ensemble des parties prenantes et des partenaires qui participeront à ces démarches importantes pour nos régions. Nous contribuerons ainsi activement à la transition énergétique et à la réduction des émissions de GES qui feront une réelle différence pour les générations futures. »

Michel Lagacé, président de l'Alliance de l'énergie de l'Est

« L'entente Wetsok reflète notre ambition collective de bâtir un avenir énergétique durable pour le Québec. En misant sur la concertation et la collaboration entre les collectivités, l'Alliance de l'énergie de l'Est, la Première Nation Wolastoqiyik Wahsipekuk et Hydro-Québec s'engagent à poursuivre ensemble le développement dans l'Est du Québec. Notre objectif est clair : générer des retombées durables pour nos communautés, diversifier nos sources d'énergie et créer un modèle éolien inspiré des meilleures pratiques. En unissant nos forces et nos visions, nous relèverons les défis de la transition énergétique et offrirons aux générations futures un Québec plus prospère. »

Claudine Bouchard, présidente-directrice générale, Hydro-Québec

Faits saillants :

Cette nouvelle étape dans la planification du développement éolien vise le territoire englobant les MRC de Montmagny, L'Islet, Kamouraska, Rivière-du-Loup et Témiscouata, situées dans les régions de Chaudière-Appalaches et du Bas-Saint-Laurent, ce qui inclut le territoire ancestral des Wolastoqjyik, le Wolastokuk.

L'entente inclut également la Première Nation Wolastoqiyik Wahsipekuk en tant que membre de l'Alliance de l'énergie de l'Est, en plus des 209 collectivités réunies au sein de l'Alliance et réparties sur 16 MRC - de Montmagny aux Îles-de-la-Madeleine.

La vision d'ensemble que permettent les ententes de Wocawson, Gespe'gewa'gi et désormais Wetsok consiste à mieux structurer et à planifier de manière cohérente le développement énergétique dans l'Est du Québec.

