Le premier ministre François Legault annonce l'exclusion de Pierre Dufour du caucus de la CAQ

QUÉBEC, le 5 sept. 2025 /CNW/ - Le premier ministre du Québec, M. François Legault, annonce que le député d'Abitibi-Est, Pierre Dufour, est exclu du caucus de la CAQ.

« Nous avons beaucoup de travail devant nous pour livrer les changements attendus par les Québécois. L'équipe gouvernementale est et doit rester unie. Comme premier ministre et chef de parti, je prends les décisions qui s'imposent pour maintenir cette cohésion et pour que nous soyons à la hauteur des attentes des Québécois ».

