Avis aux médias - Agenda public du premier ministre du Québec - 10 septembre 2025

QUÉBEC, le 9 sept. 2025 /CNW/ - Voici l'agenda public du premier ministre du Québec, M. François Legault, pour ce 10 septembre 2025. Veuillez noter que celui-ci peut changer sans préavis.

Cérémonie de prestation de serments des membres du Conseil des ministres (prise d'images)

Heure : 14 h 00

Lieu : Assemblée nationale du Québec

Le lieu exact sera uniquement confirmé aux médias accrédités.

Les journalistes, caméras et photographes doivent s'inscrire auprès de Mme Catherine Hamel à l'adresse [email protected].

Prise de photo officielle du Conseil des ministres (prise d'images)

Heure : 16 h 50

Lieu : Édifice Honoré-Mercier

La prise d'images sera réservée aux caméras et photographes.

Les médias doivent s'accréditer auprès de Mme Catherine Hamel à l'adresse [email protected].

Conseil des ministres

Heure : 17 h 00

Lieu : Édifice Honoré-Mercier

SOURCE Cabinet du premier ministre

Source : Catherine Hamel, Attachée de presse, Cabinet du premier ministre, (514) 831-1393, [email protected]