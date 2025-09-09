Avis aux médias - Agenda public du premier ministre du Québec - 10 septembre 2025
Nouvelles fournies parCabinet du premier ministre
09 sept, 2025, 19:23 ET
QUÉBEC, le 9 sept. 2025 /CNW/ - Voici l'agenda public du premier ministre du Québec, M. François Legault, pour ce 10 septembre 2025. Veuillez noter que celui-ci peut changer sans préavis.
Cérémonie de prestation de serments des membres du Conseil des ministres (prise d'images)
Heure : 14 h 00
Lieu : Assemblée nationale du Québec
Le lieu exact sera uniquement confirmé aux médias accrédités.
Les journalistes, caméras et photographes doivent s'inscrire auprès de Mme Catherine Hamel à l'adresse [email protected].
Prise de photo officielle du Conseil des ministres (prise d'images)
Heure : 16 h 50
Lieu : Édifice Honoré-Mercier
La prise d'images sera réservée aux caméras et photographes.
Les médias doivent s'accréditer auprès de Mme Catherine Hamel à l'adresse [email protected].
Conseil des ministres
Heure : 17 h 00
Lieu : Édifice Honoré-Mercier
SOURCE Cabinet du premier ministre
Source : Catherine Hamel, Attachée de presse, Cabinet du premier ministre, (514) 831-1393, [email protected]
