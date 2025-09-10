Le premier ministre du Québec dévoile la composition de son nouveau Conseil des ministres

QUÉBEC, le 10 sept. 2025 /CNW/ - Le premier ministre a dévoilé aujourd'hui, avec fierté, la composition de son Conseil des ministres.

La répartition des responsabilités au sein de ce Conseil des ministres est la suivante :

M. François Legault

Premier ministre

Ministre responsable de la région de l'Abitibi-Témiscamingue

M. Eric Girard

Ministre des Finances

Mme Christine Fréchette

Ministre de l'Économie, de l'Innovation et de l'Énergie

Mme Sonia LeBel

Ministre de l'Éducation

M. Christian Dubé

Ministre de la Santé

M. Simon Jolin-Barrette

Ministre de la Justice

Ministre responsable des Relations canadiennes

Leader parlementaire du gouvernement

Mme Geneviève Guilbault

Ministre des Affaires municipales

M. Bernard Drainville

Ministre de l'Environnement, de la Lutte contre les changements climatiques, de la Faune et des Parcs

Ministre responsable de la Stratégie maritime

Ministre responsable de la région de la Chaudière-Appalaches

Mme France-Élaine Duranceau

Ministre responsable de l'Administration gouvernementale et de l'Efficacité de l'État et présidente du Conseil du trésor

M. Jean-François Roberge

Ministre de l'Immigration, de la Francisation et de l'Intégration

Ministre de la Langue française

Ministre responsable de la Francophonie canadienne

Ministre responsable de la Laïcité

Ministre responsable des Institutions démocratiques

Ministre responsable de l'Accès à l'information et de la Protection des renseignements personnels

M. Ian Lafrenière

Ministre de la Sécurité publique

Ministre responsable des Relations avec les Premières Nations et les Inuit

Ministre responsable de la région du Nord-du-Québec

M. Jean Boulet

Ministre du Travail

Ministre responsable de la région de la Mauricie

M. Mathieu Lacombe

Ministre de la Culture et des Communications

Ministre responsable de la région de l'Outaouais

Mme Martine Biron

Ministre de l'Enseignement supérieur

M. Jonatan Julien

Ministre des Transports et de la Mobilité durable

Mme Sonia Bélanger

Ministre responsable de l'Habitation

Ministre responsable de la région des Laurentides

M. Lionel Carmant

Ministre responsable des Services sociaux

Ministre responsable de la région de la Montérégie

M. Benoit Charette

Ministre responsable des Infrastructures

M. Donald Martel

Ministre de l'Agriculture, des Pêcheries et de l'Alimentation

Ministre responsable de la région du Centre-du-Québec

Mme Caroline Proulx

Ministre responsable des Aînés

Ministre déléguée à la Santé

Ministre responsable de la Condition féminine

Mme Chantal Rouleau

Ministre responsable de la Solidarité sociale et de l'Action communautaire

Ministre responsable de la Métropole et de la région de Montréal

M. Christopher Skeete

Ministre des Relations internationales et de la Francophonie

Ministre responsable des Relations avec les Québécois d'expression anglaise

Ministre responsable de la Lutte contre le racisme

Ministre responsable de la région de Laval

Mme Isabelle Charest

Ministre responsable du Sport, du Loisir et du Plein air

Ministre responsable de la région de l'Estrie

Mme Pascale Déry

Ministre de l'Emploi

Ministre responsable de la région de Lanaudière

M. Jean-François Simard

Ministre des Ressources naturelles et des Forêts

Ministre responsable de la région de la Capitale-Nationale

Mme Kateri Champagne Jourdain

Ministre de la Famille

Ministre responsable de la région de la Côte-Nord

M. Gilles Bélanger

Ministre de la Cybersécurité et du Numérique

Mme Amélie Dionne

Ministre du Tourisme

Ministre responsable de la région du Bas-Saint-Laurent et de la région de la Gaspésie-Îles-de-la-Madeleine

M. Éric Girard

Ministre délégué au Développement économique régional

Ministre responsable de la région du Saguenay-Lac-Saint-Jean

M. Samuel Poulin

Ministre responsable de la Jeunesse

Ministre délégué à l'Économie et aux Petites et Moyennes Entreprises

Participent également au Conseil des ministres :

M. François Jacques

Whip en chef du gouvernement

M. Yves Montigny

Président du caucus du gouvernement

Citation :

« J'ai écouté les Québécois, j'ai entendu leurs inquiétudes. Je vous présente aujourd'hui les grandes lignes de notre plan qui repose sur 4 champs d'action :

Économie et portefeuille : protéger le pouvoir d'achat, créer des emplois de qualité dans toutes les régions, soutenir nos entreprises, redessiner l'avenir économique et énergétique du Québec. Efficacité : faire le ménage dans la bureaucratie et rendre l'État plus simple et plus efficace. Sécurité : agir avec fermeté pour protéger les Québécois. Identité : protéger notre langue, notre culture, notre identité nationale.

Les Québécois veulent que ça change, et on va livrer. Je vais y mettre toute mon énergie, toute ma détermination. »

François Legault, premier ministre du Québec

SOURCE Cabinet du premier ministre

Source : Catherine Hamel, Attachée de presse, Cabinet du premier ministre, Cellulaire : 514 831-1393, [email protected]