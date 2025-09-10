Le premier ministre du Québec dévoile la composition de son nouveau Conseil des ministres
QUÉBEC, le 10 sept. 2025 /CNW/ - Le premier ministre a dévoilé aujourd'hui, avec fierté, la composition de son Conseil des ministres.
La répartition des responsabilités au sein de ce Conseil des ministres est la suivante :
M. François Legault
Premier ministre
Ministre responsable de la région de l'Abitibi-Témiscamingue
M. Eric Girard
Ministre des Finances
Mme Christine Fréchette
Ministre de l'Économie, de l'Innovation et de l'Énergie
Mme Sonia LeBel
Ministre de l'Éducation
M. Christian Dubé
Ministre de la Santé
M. Simon Jolin-Barrette
Ministre de la Justice
Ministre responsable des Relations canadiennes
Leader parlementaire du gouvernement
Mme Geneviève Guilbault
Ministre des Affaires municipales
M. Bernard Drainville
Ministre de l'Environnement, de la Lutte contre les changements climatiques, de la Faune et des Parcs
Ministre responsable de la Stratégie maritime
Ministre responsable de la région de la Chaudière-Appalaches
Mme France-Élaine Duranceau
Ministre responsable de l'Administration gouvernementale et de l'Efficacité de l'État et présidente du Conseil du trésor
M. Jean-François Roberge
Ministre de l'Immigration, de la Francisation et de l'Intégration
Ministre de la Langue française
Ministre responsable de la Francophonie canadienne
Ministre responsable de la Laïcité
Ministre responsable des Institutions démocratiques
Ministre responsable de l'Accès à l'information et de la Protection des renseignements personnels
M. Ian Lafrenière
Ministre de la Sécurité publique
Ministre responsable des Relations avec les Premières Nations et les Inuit
Ministre responsable de la région du Nord-du-Québec
M. Jean Boulet
Ministre du Travail
Ministre responsable de la région de la Mauricie
M. Mathieu Lacombe
Ministre de la Culture et des Communications
Ministre responsable de la région de l'Outaouais
Mme Martine Biron
Ministre de l'Enseignement supérieur
M. Jonatan Julien
Ministre des Transports et de la Mobilité durable
Mme Sonia Bélanger
Ministre responsable de l'Habitation
Ministre responsable de la région des Laurentides
M. Lionel Carmant
Ministre responsable des Services sociaux
Ministre responsable de la région de la Montérégie
M. Benoit Charette
Ministre responsable des Infrastructures
M. Donald Martel
Ministre de l'Agriculture, des Pêcheries et de l'Alimentation
Ministre responsable de la région du Centre-du-Québec
Mme Caroline Proulx
Ministre responsable des Aînés
Ministre déléguée à la Santé
Ministre responsable de la Condition féminine
Mme Chantal Rouleau
Ministre responsable de la Solidarité sociale et de l'Action communautaire
Ministre responsable de la Métropole et de la région de Montréal
M. Christopher Skeete
Ministre des Relations internationales et de la Francophonie
Ministre responsable des Relations avec les Québécois d'expression anglaise
Ministre responsable de la Lutte contre le racisme
Ministre responsable de la région de Laval
Mme Isabelle Charest
Ministre responsable du Sport, du Loisir et du Plein air
Ministre responsable de la région de l'Estrie
Mme Pascale Déry
Ministre de l'Emploi
Ministre responsable de la région de Lanaudière
M. Jean-François Simard
Ministre des Ressources naturelles et des Forêts
Ministre responsable de la région de la Capitale-Nationale
Mme Kateri Champagne Jourdain
Ministre de la Famille
Ministre responsable de la région de la Côte-Nord
M. Gilles Bélanger
Ministre de la Cybersécurité et du Numérique
Mme Amélie Dionne
Ministre du Tourisme
Ministre responsable de la région du Bas-Saint-Laurent et de la région de la Gaspésie-Îles-de-la-Madeleine
M. Éric Girard
Ministre délégué au Développement économique régional
Ministre responsable de la région du Saguenay-Lac-Saint-Jean
M. Samuel Poulin
Ministre responsable de la Jeunesse
Ministre délégué à l'Économie et aux Petites et Moyennes Entreprises
Participent également au Conseil des ministres :
M. François Jacques
Whip en chef du gouvernement
M. Yves Montigny
Président du caucus du gouvernement
Citation :
« J'ai écouté les Québécois, j'ai entendu leurs inquiétudes. Je vous présente aujourd'hui les grandes lignes de notre plan qui repose sur 4 champs d'action :
- Économie et portefeuille : protéger le pouvoir d'achat, créer des emplois de qualité dans toutes les régions, soutenir nos entreprises, redessiner l'avenir économique et énergétique du Québec.
- Efficacité : faire le ménage dans la bureaucratie et rendre l'État plus simple et plus efficace.
- Sécurité : agir avec fermeté pour protéger les Québécois.
- Identité : protéger notre langue, notre culture, notre identité nationale.
Les Québécois veulent que ça change, et on va livrer. Je vais y mettre toute mon énergie, toute ma détermination. »
François Legault, premier ministre du Québec
