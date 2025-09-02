Le gouvernement du Québec octroie 1,9 M$ à la Station Uapishka et souligne ses dix ans d'existence

PESSAMIT, QC, le 2 sept. 2025 /CNW/ - Le gouvernement du Québec a accordé plus de 1,9 million de dollars à la Station Uapishka afin qu'elle puisse structurer son offre touristique et renforcer son rôle dans le développement durable de la région de Manicouagan. Cette aide financière servira à soutenir ce lieu d'hébergement dans la modernisation de son auberge et l'ajout d'une aile pour son personnel, améliorant ainsi l'expérience client et mettant en valeur la culture innue.

Le député de René-Lévesque, M. Yves Montigny, a mis en lumière cet appui, au nom de la ministre du Tourisme et ministre responsable de la région de Lanaudière, Mme Caroline Proulx, de la ministre des Ressources naturelles et des Forêts et ministre responsable de la Société du Plan Nord, Mme Maité Blanchette Vézina, et du ministre de l'Environnement, de la Lutte contre les changements climatiques, de la Faune et des Parcs, M. Benoit Charette, à l'occasion d'un événement soulignant les dix ans d'existence de la Station et réunissant plusieurs de ses partenaires.

Formée de deux associés, soit le Conseil des Innus de Pessamit et la Région de biosphère Manicouagan-Uapishka, la Station Uapishka est un milieu de recherche qui vise à jumeler une mission d'acquisition de connaissances scientifiques à une vocation touristique, dans un patrimoine naturel et culturel. Modèle de cogestion ayant à cœur la transmission culturelle dans toutes ses actions, elle stimule la découverte et la protection d'un territoire d'exception reconnu par l'UNESCO.

En plus de protéger les écosystèmes locaux et de mettre en valeur la culture innue, elle offre de l'hébergement en auberge et en chalet ainsi que de nombreuses activités de plein air, guidées ou non, dont la randonnée, le kayak, le ski hors-piste et de montagne ainsi que la motoneige hors-piste. Sa mission de promouvoir un tourisme bénéfique aux individus et respectueux des collectivités s'inscrit dans celle de la Région de biosphère Manicouagan-Uapishka.

Citations :

« Pour notre gouvernement, le tourisme est un levier d'intervention permettant de contribuer à la protection et à la mise en valeur des territoires et des cultures autochtones, à la prospérité économique durable de notre destination et à la résilience de notre industrie. La Station Uapishka incarne ces principes de manière admirable, en offrant aux gens d'ici et d'ailleurs la chance de vivre une expérience unique et enrichissante dont les retombées profitent à la communauté d'accueil. Félicitations à toute l'équipe pour ses dix ans d'existence! Je lui souhaite tout le succès qu'elle mérite pour l'avenir. »

Caroline Proulx, ministre du Tourisme et ministre responsable de la région de Lanaudière

« Je suis très fière d'annoncer ce soutien financier, qui provient de l'enveloppe d'opportunité gérée par la Société du Plan Nord. Cette collaboration de longue date avec le gouvernement du Québec permet de consolider la renommée de la Station Uapishka, une organisation qui représente le centre névralgique de l'arrière-pays du secteur Manicouagan. »

Maïté Blanchette Vézina, ministre des Ressources naturelles et des Forêts et ministre responsable de la Société du Plan Nord

« Cela fait maintenant une décennie que la Station Uapishka contribue de manière exemplaire à la conservation des milieux naturels nordiques, en alliant rigueur scientifique et savoirs traditionnels autochtones. En misant sur la collaboration avec les communautés locales, elle incarne une approche durable et enracinée dans le territoire. Je tiens à saluer le travail remarquable de son équipe, de la Région de biosphère Manicouagan-Uapishka et de leurs partenaires, dont l'engagement constant joue un rôle déterminant en faveur de la nature du Nord québécois. »

Benoit Charette, ministre de l'Environnement, de la Lutte contre les changements climatiques, de la Faune et des Parcs

« En alliant la recherche scientifique, l'écotourisme et la mise en valeur de la culture innue, la Station Uapishka démontre à quel point il est possible de faire de grandes choses en travaillant en collaboration. Ce lieu est une source d'inspiration pour les communautés d'ici et d'ailleurs et, en voyant le niveau d'engagement des partenaires, je suis convaincue qu'il le sera encore longtemps. »

Kateri Champagne Jourdain, ministre de l'Emploi et ministre responsable de la région de la Côte-Nord

« Le tourisme autochtone est un puissant moteur de rapprochement entre les nations, puisqu'il permet la découverte de la richesse des cultures et des territoires qui façonnent le Québec. La Station Uapishka illustre parfaitement cette vision en alliant développement durable et transmission culturelle. Bonne dixième année d'existence à toute l'équipe, et longue vie à ce lieu de rencontre et de fierté partagée! »

Ian Lafrenière, ministre responsable des Relations avec les Premières Nations et les Inuit

« La Station Uapishka est un endroit unique grâce auquel on peut vivre une expérience en contexte nordique tout en s'enrichissant de la culture innue. C'est une fierté pour les gens d'ici, et sa renommée contribue au rayonnement de notre région. Je me réjouis que notre gouvernement appuie un projet aussi porteur, et je félicite tous les partenaires pour le travail réalisé au cours des dix dernières années. »

Yves Montigny, député de René-Lévesque

Faits saillants :

Le ministère du Tourisme a octroyé 1 109 300 $ à la Station Uapishka dans le cadre du Programme d'aide à la relance de l'industrie touristique (PARIT), alors que le ministère des Ressources naturelles et des Forêts lui a accordé 129 867 $ en vue de soutenir la mise à niveau de ses installations pour mieux répondre aux besoins de sa clientèle, attirer et retenir une main-d'œuvre qualifiée et réduire ses émissions de gaz à effet de serre.

La contribution du ministère du Tourisme s'additionne aux 540 729 $ qu'il a attribués à la Station Uapishka depuis sa création pour appuyer la réalisation de divers projets de développement.

La Société du Plan Nord a fourni un soutien de 694 500 $ issu de son enveloppe d'opportunité. Ce montant s'ajoute à l'aide de plus de 1 million de dollars octroyée par la Société à la Station Uapishka depuis 2015. La Société du Plan Nord a pour mission, dans une perspective de développement durable, de contribuer au développement intégré et cohérent du territoire nordique du Québec. Elle est l'instance clé du déploiement du Plan d'action nordique 2023-2028 du gouvernement du Québec.

La Région de biosphère Manicouagan-Uapishka est l'un des principaux partenaires du ministère de l'Environnement, de la Lutte contre les changements climatiques, de la Faune et des Parcs (MELCCFP) quant à la gestion des aires protégées situées sur son territoire, notamment la réserve de biodiversité Uapishka. Depuis dix ans, le MELCCFP lui a octroyé des subventions totalisant plus de 1,6 million de dollars pour assurer la gestion et la mise en valeur des aires protégées sur son territoire.

Dans le cadre du programme Technoclimat, le MELCCFP a également accordé des subventions totalisant plus de 1,4 million de dollars au Consortium innovation technologique énergie Côte-Nord pour l'optimisation énergétique de la Station Uapishka en énergies renouvelables.

Fondée en 2003, la Région de biosphère Manicouagan-Uapishka a pour mission de guider les acteurs de son territoire vers des approches innovantes de collaborations intersectorielles centrées sur le développement de collectivités durables, apprenantes et solidaires en vertu du cadre statutaire des réserves de biosphère de l'UNESCO.

SOURCE Cabinet de la ministre du Tourisme

Sources : Maxime Tremblay, Attaché de presse et conseiller politique, Cabinet de la ministre du Tourisme et ministre responsable de la région de Lanaudière, Tél. : 581 990-7873, [email protected]; William Cloutier, Attaché de presse, Cabinet de la ministre des Ressources naturelles et des Forêts et ministre responsable de la région du Bas-Saint-Laurent et de la région de la Gaspésie−Îles-de-la-Madeleine, Tél. : 367 763-0840, [email protected]; Tania Michaud, Attachée de presse, Cabinet du ministre de l'Environnement, de la Lutte contre les changements climatiques, de la Faune et des Parcs, Tél. : 581 998-7583; Renseignements : Jean-Manuel Téotonio, Responsable des relations médias, Direction des communications, Ministère du Tourisme, Tél. : 418 643-5959, poste 73488, [email protected]; Eric Duchesneau, Conseiller en communication, Société du Plan Nord, Tél. : 418 643-1874, poste 66406; Relations avec les médias, Ministère de l'Environnement, de la Lutte contre les changements climatiques, de la Faune et des Parcs, [email protected], Tél. : 418 521-3991