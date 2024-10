Découvrabilité des contenus culturels francophones sur le numérique - Le Québec invite les ministres de la Culture de la Francophonie au Québec en mai 2025

QUÉBEC, le 7 oct. 2024 /CNW/ - Le premier ministre du Québec, François Legault, a invité, à l'occasion de sa participation au XIXe Sommet de la Francophonie, les ministres de la Culture de la Francophonie à tenir leur conférence au Québec, en mai 2025.

Cette conférence, qui réunira les ministres responsables de la culture des États et gouvernements membres de la Francophonie, permettra de définir une position commune concernant les enjeux de découvrabilité des contenus culturels francophones à l'ère du numérique.

Le Québec se réjouit que la Déclaration de Villers-Cotterêts lance un appel « à la poursuite des concertations et des plaidoyers de haut niveau dans le domaine de la culture, en particulier sur la protection et la promotion de la diversité des expressions culturelles et linguistiques ». Elle représente un engagement politique concerté - traditionnellement en lien avec l'éducation, la formation et l'emploi en langue française ainsi que la liberté de création en français et l'entrepreneuriat francophone - des chefs d'État et de gouvernement de la Francophonie.

Lors d'une intervention samedi à l'occasion de sa participation au XIXe Sommet de la Francophonie, le premier ministre François Legault a suggéré que l'Organisation internationale de la Francophonie s'implique dans des négociations avec les grandes entreprises du numérique afin qu'elles présentent davantage de contenu en français.

« Le Québec souhaite accueillir cette rencontre des ministres de la Culture de la Francophonie au printemps 2025. Ce sera l'occasion de réfléchir aux façons dont la francophonie doit répondre aux défis des plateformes numériques et d'agir, comme civilisation francophone, par rapport à cet enjeu qui nous concerne tous. La découvrabilité de la culture francophone, c'est un combat qu'on mène pour que les jeunes qui grandissent avec le numérique aient la chance d'apprécier des films, des séries, des chansons en français. »

François Legault, premier ministre du Québec

« La Conférence des ministres de la Culture de la Francophonie représente une occasion unique de porter à un haut niveau, auprès des acteurs de la francophonie, les discussions visant à promouvoir la découvrabilité et la richesse des contenus culturels francophones en ligne. C'est également l'occasion de définir un plaidoyer commun à cet effet. Je suis très fier de pouvoir accueillir mes homologues au Québec au printemps prochain. »

Mathieu Lacombe, ministre de la Culture et des Communications, ministre responsable de la Jeunesse et ministre responsable de la région de l'Outaouais

« Je me réjouis que le Québec lève la main pour accueillir la Conférence des ministres de la Culture de la Francophonie en mai 2025. Cette rencontre permettra de mettre en évidence la force mobilisatrice de la langue française au sein de la Francophonie. Le français porte notre culture. Ensemble, nous devons trouver des solutions pour qu'elle rayonne dans la sphère numérique et pour que, dans les prochaines générations, la langue et les valeurs de la francophonie restent bien vivantes. »

Martine Biron, ministre des Relations internationales et de la Francophonie et ministre responsable de la Condition féminine

