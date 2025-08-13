Nominations du Conseil des ministres

QUÉBEC, le 13 août 2025 /CNW/ - Le Conseil des ministres a procédé aux nominations suivantes à sa séance d'aujourd'hui.

Ministère des Relations internationales et de la Francophonie

M. Denis Simard est nommé, à compter du 15 septembre 2025, représentant du Québec au sein de la Délégation permanente du Canada auprès de l'Organisation des Nations Unies pour l'éducation, la science et la culture, à Paris. M. Simard était directeur de cabinet du ministre de la Langue française, du ministre responsable des Relations canadiennes et de la Francophonie canadienne et ministre de l'Immigration, de la Francisation et de l'Intégration.

Ministère du Tourisme

Mme Pascale Fréchette est nommée, à compter du 25 août 2025, sous-ministre adjointe au ministère du Tourisme. Mme Fréchette était directrice de cabinet de la ministre des Relations internationales et de la Francophonie et ministre responsable de la Condition féminine.

Office des personnes handicapées du Québec

M. Daniel Jean est nommé de nouveau membre du conseil d'administration et directeur général de l'Office des personnes handicapées du Québec.

Notes biographiques disponibles sur le site des emplois supérieurs.

SOURCE Cabinet du premier ministre

SOURCE : M. Ewan Sauves, Directeur des relations médias, Cabinet du premier ministre, Tél. : 418 643-5321