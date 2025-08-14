Avis aux médias - Agenda public du premier ministre du Québec - 14 août 2025
Nouvelles fournies parCabinet du premier ministre
14 août, 2025, 07:44 ET
QUÉBEC, le 14 août 2025 /CNW/ - Voici l'agenda public du premier ministre du Québec, M. François Legault, pour ce 14 août 2025. Veuillez noter que celui-ci peut changer sans préavis.
Caucus des députés (prise d'images de l'allocution du premier ministre)
Heure : 8 h 35
Lieu : Assemblée nationale du Québec
Le lieu exact sera uniquement confirmé aux médias accrédités.
Les médias doivent s'inscrire auprès de Mme Catherine Hamel à l'adresse [email protected].
SOURCE Cabinet du premier ministre
Source : Catherine Hamel, Attachée de presse, Cabinet du premier ministre, 514 831-1393, [email protected]
