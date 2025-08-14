Avis aux médias - Agenda public du premier ministre du Québec - 14 août 2025

Nouvelles fournies par

Cabinet du premier ministre

14 août, 2025, 07:44 ET

QUÉBEC, le 14 août 2025 /CNW/ - Voici l'agenda public du premier ministre du Québec, M. François Legault, pour ce 14 août 2025. Veuillez noter que celui-ci peut changer sans préavis. 

Caucus des députés (prise d'images de l'allocution du premier ministre)
Heure :  8 h 35
Lieu :  Assemblée nationale du Québec

Le lieu exact sera uniquement confirmé aux médias accrédités.

Les médias doivent s'inscrire auprès de Mme Catherine Hamel à l'adresse [email protected].

SOURCE Cabinet du premier ministre

Source : Catherine Hamel, Attachée de presse, Cabinet du premier ministre, 514 831-1393, [email protected]

Profil de l'entreprise

Cabinet du premier ministre