INVITATION AUX MÉDIAS - Annonce concernant l'octroi d'un investissement pour un projet de créativité numérique

QUÉBEC, le 18 août 2025 /CNW/ - Le ministre de la Culture et des Communications, ministre responsable de la Jeunesse et ministre responsable de la région de l'Outaouais, M. Mathieu Lacombe, convie les représentantes et représentants des médias à une conférence de presse au cours de laquelle une annonce sera faite concernant un projet de créativité numérique au Musée du Fjord

Pour l'occasion, il sera accompagné par le député de Dubuc, M. François Tremblay, par le président du conseil d'administration du Musée du Fjord, M. Francis Gauthier, par la directrice générale du Musée du Fjord, Mme Guylaine Simard ainsi que par Mme Caroline Julien, présidente de CRÉO.

Date : le mardi 19 août 2025



Heure : 13 h 30



Lieu : La Baie*

Accréditation

Pour participer à l'événement, les journalistes doivent se faire accréditer au préalable, en écrivant avant 11 h le mardi 19 août 2025, à l'adresse courriel suivante :

[email protected].

* L'adresse précise de l'activité sera uniquement transmise par courriel aux journalistes ayant reçu leur accréditation.

SOURCE Cabinet du ministre de la Culture et des Communications et ministre responsable de la Jeunesse

Source : Catherine Boucher, Attachée de presse, Cabinet du ministre de la Culture et des Communications, ministre responsable de la Jeunesse et ministre responsable de la région de l'Outaouais, 418 802-6833, [email protected]|