De l'intention à l'action : inauguration de deux importants projets d'infrastructures à L'Île-d'Anticosti

L'ÎLE-D'ANTICOSTI, QC, le 21 nov. 2025 /CNW/ - La ministre responsable de la région de la Côte-Nord, ministre de la Famille et députée de Duplessis, Mme Kateri Champagne Jourdain, au nom de la ministre des Affaires municipales, Mme Geneviève Guilbault, était aujourd'hui dans la Municipalité de L'Île-d'Anticosti pour l'inauguration de deux importants projets d'infrastructures collectives ayant reçu des aides gouvernementales totalisant plus de 24,8 millions de dollars.

Comme cela a été annoncé en mai 2024, le gouvernement du Québec a octroyé 16,5 millions de dollars à L'Île-d'Anticosti pour la construction d'un bâtiment multifonctionnel qui comprend un hôtel de ville, un centre communautaire et un espace d'accueil touristique. Ce nouvel édifice, appelé le Centre d'accueil municipal de L'Île-d'Anticosti, loge entre autres un comptoir réservé à l'information et aux activités touristiques, une salle multifonctionnelle et des bureaux administratifs. À l'étage de cette nouvelle construction se trouvent notamment une aire de réception, un espace collaboratif et la salle du conseil municipal. L'octroi de cette aide financière s'inscrivait dans la foulée de l'ajout du site d'Anticosti sur la Liste du patrimoine mondial de l'UNESCO, en 2023.

Accompagnée de la mairesse de L'Île-d'Anticosti, la ministre responsable de la région de la Côte-Nord a conclu son passage sur l'île par la visite de la nouvelle usine de production d'eau potable. Une subvention de plus de 8,3 millions de dollars a été accordée en septembre 2024 par le gouvernement du Québec pour la réalisation de ce projet.

« L'ajout d'Anticosti à la prestigieuse Liste du patrimoine mondial de l'UNESCO ne devait pas rester une simple reconnaissance symbolique; il fallait permettre à la Municipalité de passer à l'action et de développer des projets dignes de ce statut. Les réalisations sont bien tangibles sur le terrain. D'abord, un bâtiment multifonctionnel inspirant et à l'image de la beauté d'Anticosti, offrant un accueil touristique à la hauteur du lieu. Ça ne peut qu'être bon pour l'économie locale! Ensuite, des installations efficaces qui permettent la distribution d'une eau potable de qualité, bénéfique et essentielle pour la population et les visiteurs. Bravo aux gens de L'Île-d'Anticosti pour leur proactivité dans ces dossiers; ils peuvent être fiers! »

Geneviève Guilbault, ministre des Affaires municipales

« L'inauguration de ces infrastructures témoigne de l'engagement du gouvernement du Québec à accompagner les collectivités dans la gestion durable de leurs milieux naturels. Il s'agit d'une étape importante dans la mise en valeur d'Anticosti, joyau naturel québécois reconnu à l'échelle mondiale par l'UNESCO. L'ouverture du nouveau Centre d'accueil municipal favorisera la découverte de ce site exceptionnel par un plus grand nombre de visiteurs, contribuant ainsi à son rayonnement. »

Bernard Drainville, ministre de l'Environnement, de la Lutte contre les changements climatiques, de la Faune et des Parcs, ministre responsable de la Stratégie maritime et ministre responsable de la région de la Chaudière-Appalaches

« Je tiens à féliciter les personnes engagées dans la concrétisation du magnifique Centre d'accueil municipal! Ce soutien du gouvernement reflète sa volonté de contribuer activement au développement d'Anticosti. La construction de ce bâtiment participe directement au rayonnement et à la vitalité de la région. Je veux aussi souligner l'arrivée de cette nouvelle usine de production d'eau potable, très attendue par la population. Le gouvernement est venu répondre à un enjeu bien réel à L'Île-d'Anticosti, et j'en suis très heureuse. »

Kateri Champagne Jourdain, ministre responsable de la région de la Côte-Nord, ministre de la Famille et députée de Duplessis

« Aujourd'hui, nous passons du statut de locataires à celui de propriétaires; un geste hautement symbolique pour notre communauté. Ce nouveau bâtiment témoigne de la confiance que nous avons en l'avenir d'Anticosti : une île prête à accueillir la croissance touristique et la diversification économique à laquelle elle aspire, tout en renforçant la qualité des services offerts à sa population. »

Hélène Boulanger, mairesse de L'Île-d'Anticosti

L'aide financière de 8 354 735 $ pour la mise aux normes des installations de production d'eau potable provient du Programme d'infrastructures municipales d'eau (PRIMEAU) 2023-2033, qui est issu du Plan québécois des infrastructures (PQI) 2025-2035. Celui-ci prévoit des investissements de plus de 7 milliards de dollars dans le secteur des infrastructures municipales, sous la responsabilité du ministère des Affaires municipales et de l'Habitation (MAMH).

L'aide financière de 16,5 millions de dollars pour la réalisation du bâtiment multifonctionnel provient du MAMH (16 millions) et du ministère de l'Environnement, de la Lutte contre les changements climatiques, de la Faune et des Parcs (500 000 $).

En novembre 2023, le gouvernement du Québec a annoncé des investissements en soutien à la Municipalité de L'Île-d'Anticosti et à la MRC de Minganie pour appuyer la mise en œuvre et la gestion d'Anticosti à titre de site du patrimoine mondial reconnu par l'UNESCO.

Anticosti est le troisième site québécois inscrit au patrimoine mondial de l'UNESCO, après l'arrondissement historique du Vieux-Québec, en 1985, et le parc national de Miguasha, en 1999.

