Pour un meilleur accès aux services de garde éducatifs subventionnés - La ministre de la Famille annonce la conversion de plus de 1 000 nouvelles places

QUÉBEC, le 18 déc. 2025 /CNW/ - La ministre de la Famille et ministre responsable de la région de la Côte-Nord, Mme Kateri Champagne Jourdain, annonce aujourd'hui la conversion de 1 023 places non subventionnées en places subventionnées, lesquelles sont réparties dans différentes régions du Québec.

Des projets ciblés pour répondre aux besoins des tout-petits

Cette conversion fait suite à l'appel de projets lancé en juillet dernier et ayant pris fin le 3 octobre 2025. Après une analyse approfondie des projets proposés tenant compte de leur faisabilité, de leur pertinence et de leur qualité, 17 projets ont été retenus. Sur les 1 023 places qui deviendront subventionnées d'ici le 31 mars 2026, 205 seront réservées aux enfants de 18 mois et moins. Les projets retenus sont situés dans les régions de la Capitale-Nationale, de la Mauricie, de l'Estrie, de Montréal, de Chaudière-Appalaches, de Laval, de Lanaudière, des Laurentides et de la Montérégie.

Accélérer l'accès des familles aux places subventionnées

La conversion de places non subventionnées en places subventionnées s'inscrit dans la foulée du Grand chantier pour les familles. Depuis 2021, plus de 31 000 places subventionnées ont été créées et près de 10 000 autres ont été converties, auxquelles viendront s'ajouter les 1 023 places annoncées aujourd'hui.

Citation :

« Notre priorité est d'augmenter l'offre de places abordables pour les familles dans toutes les régions du Québec. La conversion de places en places subventionnées est un des leviers que nous utilisons pour y arriver. Avec l'annonce d'aujourd'hui, plus de parents auront accès à des places abordables pour que leur enfant puisse évoluer dans un environnement chaleureux et stimulant. »

Kateri Champagne Jourdain, ministre de la Famille et ministre responsable de la région de la Côte-Nord

Lien utile :

Appel de projets pour la conversion de garderies non subventionnées et liste complète des projets retenus

Fait saillant :

Pour les parents dont l'enfant fréquente un service de garde non subventionné, il existe un crédit d'impôt pour frais de garde d'enfants.

