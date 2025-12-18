Plus de 20 M$ pour soutenir des projets de coopération intermunicipale partout au Québec

QUÉBEC, le 18 déc. 2025 /CNW/ - La ministre des Affaires municipales, Mme Geneviève Guilbault, est heureuse d'annoncer l'octroi de 20 101 991 $ à 95 projets de coopération intermunicipale. Parmi ces initiatives, certaines ont pour objectif d'étudier la possibilité de mettre en place des collaborations au bénéfice de la population, alors que d'autres concrétiseront des projets porteurs.

Les projets soutenus visent à garantir la qualité de la prestation de services aux citoyennes et citoyens en établissant des collaborations structurantes et durables entre les municipalités. Dans certains cas, les organismes municipaux réaliseront un diagnostic ou une étude afin d'évaluer les besoins en matière de coopération, ou la faisabilité des initiatives en amont de leur mise en œuvre. Pour les autres, il s'agira de mettre en place ou de bonifier des services, et ce, dans le but de consolider l'offre à la population.

Citation :

« La coopération intermunicipale, c'est du gros bon sens. En travaillant ensemble, les municipalités évitent les dédoublements, diminuent leurs coûts et améliorent l'efficacité de leurs services. Les projets que nous soutenons aujourd'hui permettent d'optimiser l'utilisation des ressources publiques et de renforcer la capacité des municipalités à planifier l'avenir sur des bases économiques plus solides. C'est exactement le type de démarches qui donnent des résultats pour le vrai monde. »

Geneviève Guilbault, ministre des Affaires municipales

Faits saillants :

Cette annonce découle du premier appel de projets qui s'est tenu dans le cadre du volet Coopération et gouvernance municipale du Fonds régions et ruralité (FRR).

Parmi ces projets, dix recevront une bonification de l'aide financière en raison de la volonté du conseil municipal d'évaluer l'opportunité d'un regroupement municipal.

Un deuxième appel de projets pour le sous-volet Coopération intermunicipale du FRR se tiendra du 5 janvier au 17 avril 2026. Comme le précédent appel, il s'adressera aux organismes municipaux, soit les municipalités locales, les régies intermunicipales, les municipalités régionales de comté (MRC), les communautés métropolitaines et les localités de la région du Nord-du-Québec.

Un appel de projets pour le sous-volet Renforcement de la gouvernance est en cours jusqu'au 31 décembre 2026. Il s'adresse aux municipalités locales, aux MRC et aux communautés métropolitaines.

Avec tous ses volets, le FRR rend disponibles des moyens financiers pour soutenir la réalisation de projets mobilisateurs en réponse aux priorités et aux spécificités de chaque territoire.

