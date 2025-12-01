Simplification des démarches et transparence pour les familles : le Portail d'inscription aux services de garde est maintenant entièrement déployé!

QUÉBEC, le 1er déc. 2025 /CNW/ - La ministre de la Famille et ministre responsable de la région de la Côte-Nord, Mme Kateri Champagne Jourdain, annonce aujourd'hui la mise en service complète du Portail d'inscription aux services de garde, une étape clé de la modernisation de l'accès aux places en services de garde. Ce portail, qui remplace La Place 0-5, est désormais l'unique porte d'entrée pour les parents et les services de garde. Ce changement important assure aux familles du Québec un processus plus simple, plus équitable et plus transparent.

Deux avancées majeures pour les familles

À partir de maintenant, l'indicateur de rang et le référencement automatique des enfants sont opérationnels. Ces fonctionnalités viennent ainsi permettre aux parents de connaître, en quelques clics, le rang approximatif qu'occupe leur enfant dans la liste d'attente de chaque CPE ou garderie subventionnée pour lequel il est en attente d'une place. Elles assurent également un accès plus juste aux places subventionnées, puisque le portail réfère instantanément le prochain enfant à admettre et avise aussitôt son parent par courriel. De plus, en mentionnant les priorités d'admission propres à chaque service de garde qui en a, le portail permet aux parents de faire des choix réellement éclairés pour leur enfant.

Des efforts sur tous les fronts

Rappelons que le gouvernement du Québec a mis sur pied le portail dans le but d'offrir plus de transparence et d'équité aux familles. Alors qu'il existait auparavant plus de 2 000 politiques d'admission, le portail vient concrétiser l'application d'une politique d'admission unique. En parallèle, le Grand chantier pour les familles, lancé en octobre 2021, a permis de créer plus de 30 600 nouvelles places subventionnées et près de 13 250 autres places sont en cours de réalisation. À terme, l'objectif fixé dans le cadre du Grand chantier sera d'ailleurs dépassé.

Citation :

« La mise en service complète du Portail d'inscription aux services de garde marque un tournant majeur pour les familles québécoises. En remplaçant plus de 2 000 politiques d'admission par une politique unique et équitable grâce au portail, nous simplifions grandement le parcours de chaque parent. L'arrivée du référencement automatique des enfants et de l'indicateur de rang concrétise notre vision : une plateforme moderne, transparente et pensée pour les parents et leurs enfants. C'est une petite révolution qui aura des retombées positives pour les Québécoises et les Québécois et je suis fière de la concrétiser aujourd'hui pour toutes les familles du Québec. »

Kateri Champagne Jourdain, ministre de la Famille et ministre responsable de la région de la Côte-Nord

Faits saillants :

En raison du nombre élevé de comptes qui continueront d'être créés ou mis à jour par les parents dans la foulée du lancement du portail, il est attendu que l'indicateur de rang varie de façon plus importante au cours des premiers mois suivant son activation.

Les parents doivent s'inscrire au Service d'authentification gouvernementale pour accéder au Portail d'inscription aux services de garde.

La mise en service du portail coïncide avec l'entrée en vigueur, au 1 er décembre 2025, du Règlement sur l'accès aux services de garde éducatifs à l'enfance ainsi que de certaines dispositions adoptées en 2022 et en 2025 qui modifient la Loi sur les services de garde éducatifs à l'enfance . L'ensemble de ces textes définissent les modalités d'admission des enfants dans les services de garde éducatifs et établissent le cadre juridique du nouveau Portail d'inscription aux services de garde.

Rappelons que depuis le 3 novembre dernier, les parents peuvent inscrire leur enfant seulement après sa naissance ou après son arrivée dans leur famille dans le cas d'une adoption. Aussi, pour l'attribution des places en CPE et en garderies subventionnées, c'est la date d'entrée souhaitée en service de garde qui est désormais prise en considération plutôt que la date d'inscription sur la plateforme.

SOURCE Cabinet de la ministre de la Famille

Source : Maya Dura, Attachée de presse, Cabinet de la ministre de la Famille et ministre responsable de la région de la Côte-Nord, [email protected], 367 990-2589; Renseignements : Responsable des relations de presse, Ministère de la Famille, [email protected]