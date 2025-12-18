Un nouvel élan pour le Centre-Sud : la Maison St-Pierre soutenue par le gouvernement

MONTRÉAL, le 18 déc. 2025 /CNW/ - La ministre responsable de la Solidarité sociale et de l'Action communautaire, ministre responsable de la Métropole et de la région de Montréal et députée de Pointe-aux-Trembles, Mme Chantal Rouleau, et son adjointe gouvernementale et députée d'Anjou-Louis-Riel, Mme Karine Boivin Roy, annoncent un soutien gouvernemental majeur pour la Maison St-Pierre, un projet phare appelé à dynamiser le milieu communautaire du Centre-Sud.

De gauche à droite : Charles Fillion, directeur général du Centre St-Pierre, Louise St-Jacques, présidente du conseil d’administration du Centre St-Pierre, Chantal Rouleau, ministre responsable de la Solidarité sociale et de l’Action communautaire, ministre responsable de la Métropole et de la région de Montréal et députée de Pointe-aux-Trembles, et Karine Boivin Roy, adjointe gouvernementale de la ministre responsable de la Métropole et députée d’Anjou–Louis-Riel. (Groupe CNW/Cabinet de la ministre responsable de la Métropole et de la région de Montréal)

Ce projet consiste à requalifier des immeubles patrimoniaux du Centre-Sud de Montréal afin de créer le plus important carrefour communautaire au Québec. Pour concrétiser cette vision, le gouvernement du Québec accorde une aide financière de 1 200 000 $. Des espaces locatifs abordables seront mis à la disposition d'une quinzaine d'organismes communautaires, et un espace cuisine mutualisé y sera aménagé pour répondre aux enjeux de sécurité alimentaire du quartier.

La population du Village fait face à de nombreux défis sociaux et économiques. Cette initiative, grâce aux services qu'elle permettra d'offrir, renforcera le filet social local, soutiendra les personnes les plus vulnérables et contribuera directement à la relance d'un quartier en pleine transformation. Ce nouvel immeuble s'ajoutera au Centre St-Pierre, qui propose déjà de nombreux services et espaces pour le milieu communautaire.

Citations

« Avec notre contribution à la création de la Maison St-Pierre, nous souhaitons permettre à ce pôle bien connu à travers le Québec d'entamer un nouveau chapitre de son histoire. Ce projet mènera à la concentration en un seul lieu de plusieurs services essentiels à de nombreux résidents du Centre-Sud, tout en agissant sur l'enjeu des locaux abordables. En renforçant le milieu communautaire, nous bâtissons une métropole plus humaine et inclusive. »

Chantal Rouleau, ministre responsable de la Solidarité sociale et de l'Action communautaire, ministre responsable de la Métropole et de la région de Montréal et députée de Pointe-aux-Trembles

« La Maison St-Pierre s'inscrit parfaitement dans notre vision d'une métropole forte, inclusive et tournée vers l'avenir. En soutenant ce projet structurant, nous contribuons à offrir aux organismes du Centre-Sud des espaces adaptés à leurs besoins et à renforcer les services destinés aux personnes les plus vulnérables. Ce carrefour communautaire deviendra un levier essentiel pour dynamiser le quartier et faire rayonner Montréal en tant que ville solidaire, innovante et profondément humaine. »

Karine Boivin Roy, députée d'Anjou-Louis-Riel et adjointe gouvernementale de la ministre responsable de la Métropole

« La Maison St-Pierre constitue un modèle inspirant de revitalisation sociale et urbaine qui contribuera au développement social, économique et environnemental du Village et du Centre-Sud, tout en faisant rayonner la métropole. Ce lieu emblématique deviendra un bâtiment au service de la communauté, vert, accessible universellement et inclusif; un espace collectif et innovant de mutualisation, pour les groupes communautaires et les entreprises d'économie sociale, où près de 10 000 personnes par année pourront recevoir des services et s'engager dans des initiatives citoyennes. »

Charles Fillion, directeur général du Centre St-Pierre

Fait saillant :

Le Secrétariat à la région métropolitaine du ministère des Affaires municipales et de l'Habitation (MAMH) contribue à la création de la Maison St-Pierre : projet phare métropolitain structurant et mutualisé pour accompagner les OBNL en accordant une somme de 1 200 000 $ provenant du Fonds signature métropole.

