Plus de 1,7 M$ pour des projets de développement dans les Laurentides

SAINT-JÉRÔME, QC, le 15 déc. 2025 /CNW/ - La ministre des Affaires municipales, Mme Geneviève Guilbault, et la ministre responsable de la région des Laurentides, Mme Sonia Bélanger, annoncent qu'une somme de 1 762 144 $ est octroyée pour appuyer la réalisation de 10 initiatives dans les Laurentides (voir l'annexe au communiqué).

Entre autres, une nouvelle plateforme Web permettra de regrouper les services régionaux et d'améliorer l'accès à l'information à leur sujet. Un espace de création numérique sera aussi aménagé pour soutenir l'innovation et offrir des équipements spécialisés à la communauté. De plus, une table en mobilité durable coordonnera la planification des infrastructures et des services de transport afin de mieux connecter les milieux, et une stratégie économique régionale sera élaborée pour orienter le développement à venir au cours des prochaines années.

D'autres projets portent sur la mise en valeur du territoire, notamment l'amélioration de l'accès public à la rivière Rouge, l'aménagement d'un boisé thérapeutique et un reboisement majeur visant à renforcer la résilience écologique du sud de la région. Par ailleurs, des initiatives en habitation prévoient des études en vue de la construction d'un immeuble de logements abordables et des étapes de démarrage pour celle d'un bâtiment de 65 unités. Finalement, la préfaisabilité de l'implantation d'une cuisine collective innovante sera étudiée.

Citations :

« Les projets soutenus dans les Laurentides répondent à des besoins sur le terrain, que ce soit en matière de logement, de mobilité, d'innovation ou de mise en valeur du territoire. Avec le Fonds régions et ruralité, on appuie des initiatives portées par le milieu et qui permettent aux municipalités et aux partenaires régionaux de mieux organiser leur développement, d'offrir des services plus efficaces et de soutenir l'activité économique. Comme ministre des Affaires municipales, mon rôle est de m'assurer que l'argent public est investi dans des projets bien ancrés dans la réalité des régions et à même de générer des retombées pour la population. »

Geneviève Guilbault, ministre des Affaires municipales

« Les Laurentides avancent avec confiance grâce à des projets qui répondent directement aux réalités de la communauté. Chaque initiative annoncée aujourd'hui renforce notre région, stimule son économie et crée des occasions concrètes pour les jeunes, les travailleuses et travailleurs et les familles. Je suis fière de voir tous ces partenaires unir leurs forces pour bâtir un territoire encore plus attrayant. »

Sonia Bélanger, ministre responsable des Aînés et des Proches aidants, ministre déléguée à la Santé, ministre responsable des Services sociaux et ministre responsable de la région de Laurentides

« La présente annonce dans le cadre du volet 1 du Fonds régions et ruralité démontre l'ambition de la région des Laurentides, notamment dans les domaines de l'économie, de l'innovation et des milieux de vie. Avec l'appui du gouvernement du Québec, de nombreuses initiatives majeures se concrétisent, donnant naissance à des projets structurants qui améliorent la qualité de vie de la population. Je suis impatient de voir les acteurs régionaux réaliser ces actions porteuses, qui stimuleront le développement de notre grande région. Ces projets sont le fruit d'une collaboration exemplaire entre les acteurs d'ici et contribueront à créer de nouvelles possibilités. »

Xavier-Antoine Lalande, président du Conseil des préfets et des élus de la région des Laurentides

Faits saillants :

L'aide financière a été octroyée par le ministère des Affaires municipales et de l'Habitation (MAMH) dans le cadre du volet Soutien au rayonnement des régions du Fonds régions et ruralité (FRR), qui a fait naître de nombreux projets phares aux quatre coins du Québec.

Avec tous ses volets, le FRR rend disponibles des moyens financiers pour soutenir la réalisation de projets mobilisateurs en réponse aux priorités et aux spécificités de chaque territoire.

Fonds régions et ruralité Volet 1 - Soutien au rayonnement des régions 10 projets retenus en 2024-2025 pour la région des Laurentides Aide financière

totale accordée Partenaires et description des projets Période 48 000 $ Laurentides magnétiques Par : Conseil des préfets et des élus de la région des Laurentides (CPERL) En créant une plateforme Web, le CPERL souhaite faire rayonner la signature Laurentides magnétiques de façon à en faire une vitrine incontournable pour la région. Cette plateforme regroupera les différents sites et services du CPERL et servira également de porte d'entrée aux sites des huit territoires des MRC et organismes offrant des services régionaux ou facilitateurs de développement. 2025-2027 217 500 $ FAB LAB : Laboratoire d'innovation et de création numérique Par : Collège Lionel-Groulx Le projet vise l'établissement d'un espace consacré à l'innovation et à la création numérique à l'intérieur du Collège Lionel-Groulx. Cet atelier de fabrication collaboratif, qui rendra accessibles divers équipements, sera ouvert à la communauté étudiante, aux entreprises et à la population régionale. 2025-2028 124 590 $ Table en mobilité Par : CPERL Le projet consiste à développer une table de concertation en mobilité durable pour la région des Laurentides et à appuyer les initiatives qui en découleront. Cette table permettra d'élaborer et de mettre en œuvre un plan d'action régional en mobilité durable, et de soutenir les instances municipales dans la planification de leurs infrastructures, équipements et services en matière de mobilité pour favoriser la connectivité. 2025-2029 82 000 $ Stratégie de développement économique régional pour les Laurentides Par : Connexion Laurentides Le projet vise à établir une stratégie de développement économique pour la région des Laurentides. Cette stratégie sera élaborée en collaboration avec les MRC et des organismes du territoire. 2025-2026 50 000 $ Études préliminaires pour la construction d'un bâtiment de 30 logements abordables dans la ville de Prévost Par : Les Habitations Rivière-du-Nord Le projet consiste à réaliser des études préliminaires pour la construction d'un bâtiment de 30 logements abordables sur le site du Centre culturel et communautaire de Prévost. 2025-2027 510 771 $ Construction de 65 logements pour les clientèles travailleuses et étudiantes postsecondaires dans la MRC des Laurentides Par : Fiducie de logements abordables de la MRC des Laurentides Le projet servira à la phase de démarrage en vue de la construction d'un immeuble de 65 logements abordables à Mont-Tremblant, près du centre-ville et des services. Écoresponsable, le bâtiment offrira 48 chambres adaptées pour la clientèle étudiante, favorisant sa réussite et l'attraction de jeunes en région. Neuf studios, quatre 3 ½ et quatre 4 ½ seront destinés au personnel et aux familles des entreprises partenaires, apportant une réponse concrète à la pénurie de logements. 2025-2027 450 000 $ Mise en valeur et accessibilité de la rivière Rouge Par : Municipalité du canton de Harrington Le projet vise l'acquisition de terrains d'Hydro-Québec de part et d'autre de la rivière Rouge à Harrington, afin de conserver leur caractère public, de les mettre en valeur et de développer leur potentiel récréotouristique, au bénéfice de la communauté. 2025-2027 34 000 $ Mise en valeur de la forêt Bourbonnière dans les secteurs de Mirabel et de Lachute Par : Ville de Mirabel Le projet vise à créer un boisé thérapeutique dans la forêt Bourbonnière, qui chevauche les villes de Mirabel et de Lachute, et à en faire un lieu unique et distinctif. La Ville souhaite donc investir dans des travaux pour aménager des sentiers, des stationnements, des blocs sanitaires, des aires de sylvothérapie, de la signalétique, de l'interprétation et de la recherche. 2025-2027 149 000 $ Étude de préfaisabilité et plan d'affaires pour l'implantation d'une cuisine innovante partagée Par : MRC de Deux-Montagnes Le projet consiste à réaliser les premières étapes pour le développement d'une cuisine collective partagée sur le territoire de la MRC. 2025-2028 96 283 $ Développement de la connectivité écologique entre trois MRC du sud des Laurentides Par : MRC de Deux-Montagnes Le projet vise à planter plusieurs milliers d'arbres sur environ 20 hectares de 12 municipalités du territoire. L'opération de reboisement se fera dans une perspective d'atténuation des répercussions de différents aléas climatiques, dont les inondations et les épisodes de sécheresse. 2025-2027 Source : ministère des Affaires municipales et de l'Habitation Décembre 2025

Les priorités régionales 2018-2024 en occupation et en vitalité du territoire

en lien avec les projets Valoriser les éléments distinctifs des Laurentides afin d'en rehausser le pouvoir d'attractivité et la fierté de ses citoyens.

Assurer la prospérité économique des Laurentides dans une approche de développement durable.

Rendre accessible aux citoyens de tout âge un continuum de services publics et communautaires équitables en matière de santé, de services sociaux et d'éducation, de même que des milieux de vie de qualité.

Dans un contexte de changements globaux, favoriser un aménagement intégré du territoire qui respecte les milieux de vie par le biais d'une forte concertation régionale.

