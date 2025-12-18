Saint-Bruno, Hébertville et Hébertville-Station se regroupent et consolident leurs services

HÉBERTVILLE, QC, le 18 déc. 2025 /CNW/ - La ministre des Affaires municipales, Mme Geneviève Guilbault, est heureuse d'annoncer le regroupement des municipalités de Saint-Bruno et d'Hébertville avec celle du village d'Hébertville-Station, en vigueur dès le 1er janvier 2026. La nouvelle entité portera le nom de « Municipalité d'Hébertville ».

Le ministère des Affaires municipales et de l'Habitation (MAMH) accordera une aide financière de plus de 1,3 million de dollars à la nouvelle Municipalité dans le cadre du volet 2 du Programme d'aide financière au regroupement municipal, afin de la soutenir à l'égard des dépenses occasionnées par le regroupement, notamment quant à la restructuration organisationnelle et à l'harmonisation des règlements d'urbanisme.

Déclarations :

« Dès mon arrivée en tant que ministre des Affaires municipales, j'ai identifié les regroupements municipaux comme une priorité. Cette annonce traduit parfaitement l'importance de favoriser l'optimisation et la mutualisation en matière d'efficacité municipale. C'est une approche pertinente qu'on doit préconiser, surtout dans un contexte marqué par la hausse des coûts et la rareté croissante des ressources. En respectant l'autonomie municipale et les initiatives locales, je vais continuer de mettre en place les conditions gagnantes pour favoriser le maintien et la consolidation des services de qualité pour la population. »

Geneviève Guilbault, ministre des Affaires municipales

« Cette initiative, qui permettra de préserver et d'optimiser les services offerts par les trois municipalités, témoigne de l'intention des trois conseils de servir la population pour le mieux. Je suis fier du travail accompli par les personnes impliquées, qui ont placé les intérêts de leurs communautés à l'avant-plan. Bravo pour cette collaboration! »

Eric Girard, ministre responsable de la région du Saguenay-Lac-Saint-Jean

« Le regroupement de nos municipalités est une occasion unique de bâtir un territoire fort et cohérent. Il nous permettra de mieux répondre aux besoins de la population et de favoriser le développement de la future municipalité, et ce, tant sur le plan résidentiel qu'à l'échelle commerciale ou industrielle. Ensemble, nous créerons un développement équilibré, dynamique et résilient pour l'avenir de notre région. »

François Claveau, maire de Saint-Bruno; Marc Richard, maire d'Hébertville; Michel Claveau, maire d'Hébertville-Station

Faits saillants :

La demande commune de regroupement a été avalisée en septembre dernier par les conseils de Saint-Bruno, d'Hébertville et d'Hébertville-Station.

La MRC de Lac-Saint-Jean Est a également adopté une résolution appuyant la demande commune de regroupement.

Une étude sur les implications d'un regroupement a été réalisée par les municipalités avec l'accompagnement du Ministère, et des séances d'information publiques pour éclairer la prise de décision se sont tenues les 10, 11 et 12 juin 2025; plus de 300 personnes y ont pris part.

Un conseil provisoire composé de neuf membres comprenant les maires des anciennes municipalités ainsi que deux membres de chaque conseil sera mis en place. Les maires des anciennes municipalités agiront en alternance, pendant quatre mois chacun, à titre de maire du conseil provisoire de la nouvelle Municipalité.

Puisque l'adoption de la demande commune a eu pour effet de reporter les élections de 2025 dans les trois municipalités, la première élection générale au sein de la nouvelle Municipalité aura lieu le 7 novembre 2027, pour un mandat de 2 ans.

Les municipalités qui souhaitent analyser conjointement la possibilité de se regrouper peuvent solliciter l'assistance financière et technique du MAMH pour réaliser une étude sur les implications d'un regroupement.

