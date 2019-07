Bell Média fait l'acquisition du réseau V et de Noovo.ca

BellMediaPR.ca

MONTRÉAL, le 24 juill. 2019 /CNW Telbec/ - Bell Média a annoncé aujourd'hui qu'elle a conclu une entente avec les actionnaires du Groupe V Média pour l'acquisition du réseau généraliste V et de ses actifs numériques, dont le service de vidéo sur demande soutenu par la publicité, Noovo.ca. La transaction solidifie le choix des téléspectateurs francophones, fortifie l'écosystème télévisuel québécois et souligne l'engagement de Bell Média à fournir du contenu riche pour les plateformes aussi traditionnelles que novatrices du Québec. La transaction est sujette à des approbations réglementaires. Les détails financiers n'ont pas été divulgués.

« À la suite de l'annonce d'aujourd'hui, Bell Média accueille une chaîne généraliste de langue française dans son portefeuille, créant ainsi de nouvelles opportunités pour les téléspectateurs, les annonceurs et les créateurs de contenu au Québec, a déclaré Karine Moses, présidente, Bell Média, Québec. Malgré les défis de notre industrie, nous sommes heureux d'offrir de nouvelles opportunités à la chaîne V grâce aux conseils et à l'expertise de nos équipes de direction, de programmation et de production engagées et expérimentées basées à Montréal. Nous avons hâte de poursuivre le travail avec la communauté de production francophone du Québec afin d'offrir une programmation riche et originale sur V. Nous tenons également à saluer Maxime Rémillard et son équipe pour leur travail et pour avoir amené le Groupe V où il est aujourd'hui. Nous les remercions également de faire confiance à Bell Média pour assurer la pérennité du réseau. »

« Après 10 ans à avoir assuré le succès de V comme chaîne généraliste indépendante, je suis fier d'avoir trouvé en Bell Média un partenaire pour assurer la continuité de ce succès, a déclaré Maxime Rémillard, président et fondateur, Groupe V Média. L'industrie dans laquelle nous évoluons est en constante, profonde et rapide mutation. C'était vrai à l'époque où nous avons repris les rênes de TQS et avons permis la survie du réseau; ce l'est d'autant plus aujourd'hui. Alors qu'il est de plus en plus difficile d'assurer la pérennité d'une chaîne généraliste au sein d'un groupe non intégré, j'ai pris la meilleure décision pour l'avenir de V. Bell Média saura certainement permettre à V de continuer d'évoluer et de rejoindre massivement le public québécois. »

Avec des émissions originales populaires comme Occupation double, L'amour est dans le pré, et Un souper presque parfait, V Média possède et dirige des stations de télévision à Montréal, Québec, Saguenay, Sherbrooke et Trois-Rivières, en plus de ses stations affiliées de Gatineau, Rivière-du-Loup et Val-d'Or. En plus de V et de Noovo.ca, Groupe V Média est actuellement aux commandes des chaînes spécialisées ELLE Fictions et MAX, qui ne font pas partie de cette transaction.

À propos de Groupe V Média

Groupe V Média, une entreprise de diffusion de contenu et de divertissement située au Québec, est le plus grand groupe médiatique indépendant au Canada. Groupe V Média est propriétaire du réseau de télévision généraliste V, des chaînes spécialisées ELLE Fictions et MAX, de la plateforme de contenu et vidéo sur demande Noovo.ca ainsi que du site d'information sportive 25Stanley. Ses stratégies novatrices de diffusion de contenu aux thématiques fortes, rassembleuses et accrocheuses permettent à ses propriétés de rejoindre un vaste auditoire sur une multitude de plateformes, en tout temps, en s'adaptant aux nouvelles réalités des consommateurs et des entreprises. Pour en savoir plus, visitez groupevmedia.ca.

À propos de Bell Média

Chef de file en matière de création de contenus au Canada, Bell Média possède des actifs de premier plan dans les secteurs de la télévision, de la radio, des médias numériques et de l'affichage extérieur au Québec, et plus encore. Bell Média exploite plusieurs chaînes de télévision francophones spécialisées et payantes au Québec, notamment Canal D, Canal Vie, Z, VRAK, Investigation, Super Écran et Cinépop, et possède actuellement quatre des cinq émissions les plus regardées par les groupes démographiques clés parmi les chaînes francophones spécialisées en divertissement, dont sept des dix meilleures productions originales. Bell Média exploite également RDS (la première chaîne sportive du Québec), CTV Montréal (la première chaîne d'information anglophone du Québec) et plus de 40 sites Web et propriétés numériques, notamment RDS Direct. Bell Média est le plus important radiodiffuseur du Québec, avec 25 stations dans 14 collectivités qui font toutes partie de la marque iHeartRadio Canada et du service de diffusion en continu. Bell Média détient Astral, un réseau d'affichage extérieur situé au Québec et comptant 50 000 faces publicitaires dans cinq provinces. Bell Média est détenue par BCE Inc. (TSX, NYSE : BCE), la plus grande entreprise de communications du Canada. Pour en savoir plus, BellMedia.ca.

