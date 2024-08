Chaque jour, Jean-Simon Bui s'entretiendra - depuis son studio virtuel de Québec - avec Marie-Christine Bergeron pour faire le point sur les histoires en développement et sur ce qui fait jaser dans la Capitale-Nationale.

« C'est avec énormément d'enthousiasme que nous nous préparons à présenter encore plus d'histoires concrètes ancrées dans la réalité quotidienne des gens, des deux côtés de l'autoroute 20 », a déclaré Jean-Philippe Pineault, directeur général Information de Bell Média. « En maximisant les ressources déjà en place devant et derrière les caméras, c'est tout l'écosystème télé et numérique de Noovo Info qui sera mis à contribution pour présenter une émission aussi originale que pertinente. »

Noovo Info 12 sera suivie d'une rediffusion de la plus récente édition de l'émission LES DÉBATTEURS DE NOOVO, à 12 h 30, qui obtient la faveur du public depuis son lancement il y a deux ans.

NOOVO INFO

NOOVO INFO est le service francophone d'informations de Bell Média. Diversifiée et représentative de la société québécoise, son équipe est composée de journalistes de la télé, de la radio et des plateformes numériques, et assure la couverture de l'actualité partout au Québec. Cette offre vient ajouter une nouvelle voix dans le domaine de l'information en français, apportant ainsi au Québec une plus grande diversité éditoriale.

Les émissions NOOVO INFO 12, NOOVO INFO 17, LES DÉBATTEURS DU 22 HEURES, NOOVO INFO 22 et LES DÉBATTEURS DE NOOVO sont les rendez-vous phares du service d'information sur les ondes de Noovo et sur Noovo.ca. En croissance continue depuis son lancement, le site noovo.info assure au service d'information une présence forte sur le Web en proposant des reportages exclusifs et originaux. À la radio, les journalistes rapportent les nouvelles de dernière heure pour les stations régionales des réseaux ÉNERGIE, Rouge FM et Boom, et ce, partout au Québec.

