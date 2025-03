- L'inventaire de la télévision connectée en direct (CoTV) est maintenant accessible sur TSN, le leader des sports au Canada -

TORONTO, le 10 mars 2025 /CNW/ - Aujourd'hui, Bell Média a annoncé une avancée majeure dans la publicité sportive avec le lancement de l'inventaire CoTV en direct sur TSN, le leader des sports au Canada. Cette offre novatrice allie la portée de la télévision traditionnelle à la précision du ciblage publicitaire numérique, offrant aux marques un accès sans précédent aux amateurs de sport les plus engagés au Canada.

Cette initiative numérise l'inventaire linéaire de TSN, rendant les sports en direct facilement accessibles sur les téléviseurs connectés. Elle permet une publicité adressable, offrant la possibilité de diffuser des messages personnalisés à des foyers ou appareils spécifiques en fonction de données démographiques et comportementales, sur du contenu linéaire en direct, assurant ainsi un effet maximal pour les marques.

« Le lancement de l'inventaire CoTV en direct sur TSN offre aux marques une occasion unique de connecter avec un public hautement engagé et passionné, qui s'avère fidèle aux événements en direct », a déclaré Stewart Johnston, premier vice-président, contenu et ventes chez Bell Média. « Ce lancement s'appuie sur la croissance exceptionnelle de 350 % que nous anticipons pour l'inventaire CoTV de Bell Média, et nous positionne pour générer plus de 8 milliards d'impressions en 2025. »

La solution de Bell Média tire parti de la plus grande source de données sur les foyers canadiens, y compris les données internes de premier ordre de Bell, pour cibler précisément les audiences. Le ciblage s'effectue à travers 70 segments prédéfinis, avec la possibilité de créer des segments sur mesure grâce au gestionnaire d'audiences de Bell. De plus, des segments d' Environics et de thinktv sont également accessibles.

À l'échelle du réseau, le nouvel inventaire CoTV en direct de TSN génère plus de 50 millions d'impressions mensuelles et poursuit sa croissance, offrant aux annonceurs la possibilité d'insérer dynamiquement leurs messages dans des événements sportifs en direct et des couvertures sportives de classe mondiale.

TSN rejoint la gamme de marques de Bell Média compatibles avec CoTV en direct, notamment CTV, CTV2, les chaînes spécialisées francophones et anglophones et Noovo. L'intégration de RDS est prévue plus tard cette année.

Les annonceurs peuvent tirer parti de cet inventaire de choix en programmatique sur toutes les principales DSP et par le biais d'enchères sur les marchés privés (PMP), ou directement auprès d'un représentant des ventes de Bell Média. L'intégration des fonctionnalités de mesure numérique permet d'obtenir des rapports et des analyses détaillés, incluant les impressions et les taux de complétion des vidéos, offrant ainsi une transparence et une responsabilité inégalées.

À propos de Bell Média

Bell Média est la première entreprise canadienne de médias et de divertissement avec un large portefeuille d'actifs de premier plan dans les secteurs de la vidéo, de l'audio, de l'affichage extérieur et des médias numériques. Ces actifs comprennent le réseau de télévision le plus regardé au pays, CTV; la plus grande plateforme de vidéo en continu canadienne, Crave, qui offre une option haut de gamme permettant d'ajouter STARZ; une puissante série de chaînes spécialisées; la marque de nouvelles la plus fiable, CTV News; les chefs de file canadiens des sports multiplateformes, RDS et TSN; un réseau d'affichage extérieur de premier plan, Astral; la chaîne généraliste francophone avec la croissance la plus rapide au Québec, Noovo; la meilleure application de radio et de baladodiffusion au pays, iHeartRadio Canada; et une gamme de productions originales, de marques, et de services primés. En tant que chef de file du contenu et partenaire des Studios Grandé de Montréal, de Sphère Média, et de Dome Productions, l'un des principaux fournisseurs d'installations de production en Amérique du Nord, Bell Média, s'engage à divertir et à informer les Canadiens.

Bell Média offre également un soutien en matière de technologies, de marketing et d'analyse de premier plan, par l'entremise de la plateforme de marketing de Bell, une plateforme libre-service omnicanale qui comprend Bell Analytique, Gestion stratégique de l'audience et Bell DSP, en plus de solutions publicitaires évoluées, y compris la télévision linéaire adressable, l'audio adressable et les publicités sur Crave. Bell Média est détenue par BCE Inc. (TSX, NYSE : BCE), la plus grande entreprise de communications du Canada. 1 Pour en savoir plus, visitez BellMedia.ca .

1 En fonction du total des revenus et du total combiné de connexions clients.

Pour en savoir plus, veuillez communiquer avec :

Kaitlynn Jong, Bell Média, [email protected]

