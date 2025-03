- Bell Média conserve sa participation minoritaire actuelle dans Sphère Média -

- Sphere Abacus devient le principal distributeur international des droits de distribution détenus par Bell Média -

- Cette acquisition vise à accroître l'accessibilité du contenu canadien et la visibilité des créateurs canadiens auprès des auditoires internationaux -

TORONTO, le 26 mars 2025 /CNW/ - Bell Média a annoncé aujourd'hui le renforcement de son partenariat avec l'entreprise montréalaise Sphère Média . En effet, Bell Média acquiert une participation majoritaire dans le leader mondial de distribution de contenu Sphere Abacus , par l'intermédiaire de la société mère Sphère Média International. Cette acquisition sert de tremplin à l'expansion de la distribution de contenu de Bell Média. Elle allie la force des deux entreprises en vue d'accélérer la croissance et de tirer parti de nouvelles occasions. Grâce à Sphere Abacus, Bell Média compte accroître l'accessibilité du contenu canadien et la visibilité des créateurs canadiens auprès des auditoires internationaux.

Dans le cadre de cette acquisition, Sphere Abacus, établie au Royaume-Uni, devient le principal distributeur international des droits de distribution détenus par Bell Média. Cette dernière va ainsi accroître sa participation à la chaîne de valeur de création de contenu. Jonathan Ford, directeur général, restera à la tête de Sphere Abacus.

« À la fin de l'année dernière, nous avons établi l'élargissement de notre réseau de distribution de contenu mondial comme une priorité stratégique clé. C'est gratifiant de voir cette vision se concrétiser grâce à notre partenariat avec Sphère Média et Sphere Abacus, a déclaré Sean Cohan, président, Bell Média. C'est un grand plaisir de poursuivre notre collaboration avec Bruno, Jonathan et leurs équipes pour faire croître Sphere Abacus grâce à des histoires captivantes à portée mondiale permettant de générer des profits. Ce n'est que le début. »

« L'arrivée de Bell Média permettra à Sphere Abacus d'accélérer considérablement son expansion internationale en matière d'acquisition et d'exploitation de contenu, dans le but de positionner l'entreprise parmi les leaders de l'industrie. Je tiens à remercier Sean Cohan et l'équipe Bell Média pour leur confiance et leur soutien », a souligné Bruno Dubé, président et chef de la direction de Sphère Média.

Jonathan Ford a ajouté : « Sphere Abacus est fière de son écoute attentive des besoins en constante évolution de ses clients en matière de programmation. Le soutien de Bell Média nous aidera à intensifier nos investissements pour y répondre. L'accélération de l'acquisition de contenu de haute qualité en provenance du Canada et d'autres territoires enrichit notre offre auprès de notre clientèle. Ainsi, l'approfondissement de nos relations avec encore plus de créateurs et de producteurs nous permettra d'offrir une gamme encore plus large de programmes de qualité supérieure. »

Après la clôture de la transaction d'acquisition, le catalogue combiné de Sphere Abacus et de Bell Média proposera plus de 5 500 heures de contenu de choix, y compris des titres phares tels que THE MIGHTIEST, SORT OF, LATE BLOOMER, DEEP FAKE, SMALL ACHIEVABLE GOALS, THE FAMILY NEXT DOOR, SCRUBLANDS, MAKING MANSON, LEAVING NEVERLAND 2: SURVIVING MICHAEL JACKSON, PAID IN FULL: THE BATTLE FOR BLACK MUSIC, et MARK MCKINNEY NEEDS A HOBBY.

La transaction devrait être finalisée dans les prochaines semaines.

À propos de Bell Média

Bell Média est la première entreprise canadienne de médias et de divertissement avec un large portefeuille d' actifs de premier plan dans les secteurs de la vidéo, de l'audio, de l'affichage extérieur et des médias numériques. Ces actifs comprennent le réseau de télévision le plus regardé au pays, CTV; la plus grande plateforme de vidéo en continue canadienne, Crave, qui offre une option haut de gamme permettant d'ajouter STARZ; une puissante série de chaînes spécialisées; la marque de nouvelles la plus fiable, CTV News; les chefs de file canadiens des sports multiplateformes, RDS et TSN; un réseau d'affichage extérieur de premier plan, Astral; la chaine généraliste francophone avec la croissance la plus rapide au Québec, Noovo; la meilleure application de radio et de baladodiffusion au pays, iHeartRadio Canada; et une gamme de productions originales, de marques, et de services primés. En tant que chef de file du contenu et partenaire des Studios Grandé de Montréal, de Sphère Média, et de Dome Productions, l'un des principaux fournisseurs d'installations de production en Amérique du Nord, Bell Média s'engage à divertir et à informer les Canadiens.

Bell Média offre également un soutien en matière de technologies, de marketing et d'analyse de premier plan, par l'entremise de la plateforme de marketing de Bell, une plateforme libre-service omnicanale qui comprend Bell Analytique, nouvelle gestion stratégique de l'audience (SAM) et Bell DSP, en plus de solutions publicitaires évoluées, y compris la télévision linéaire adressable, l'audio adressable et les publicités sur Crave. Bell Média est détenue par BCE Inc. (TSX, NYSE: BCE), la plus grande entreprise de communications du Canada. 1 Pour en savoir plus, visitez BellMedia.ca.



1 En fonction du total des revenus et du total combiné de connexions clients.

À propos de Sphère Média

Sphère Média captive le public avec ses films et ses émissions de télévision, qui atteignent divers auditoires via de grands diffuseurs au Canada et à travers le monde. Elle compte à son actif plusieurs centaines de projets en tous genres, notamment des séries scénarisées, documentaires, réalités, jeux télévisés, variétés et magazines. Elle a obtenu de nombreux succès et récompenses, y compris plusieurs prix Écrans canadiens, dont ceux des catégories Meilleure série dramatique et Meilleure comédie, 15 prix Gémeaux dans la catégorie Meilleure série, ainsi que des prix Iris et internationaux. Sphère Média est derrière plusieurs grands succès, dont Transplant, The Porter, Sort Of et bien d'autres. Avec Sort Of, Sphère Média a reçu de nombreuses distinctions telles qu'une nomination aux Emmy Awards, une nomination aux prix Rose d'Or, un prix Peabody en 2023 et le prix MIPCOM Cannes Diversity, pour n'en nommer que quelques-unes. Sphère Média a remporté le prix du producteur innovant aux Rockie Awards lors du Festival international des médias de Banff. Sphère Média est un leader canadien des secteurs du cinéma et de la télévision. Ses bureaux sont situés à Montréal, Toronto et Londres.

À propos de Sphere Abacus

Sphere Abacus est la branche de distribution mondiale de Sphère Média, qui opère parallèlement à l'activité de production de la société. Sphere Abacus est également le principal distributeur international de propriété intellectuelle détenue par Bell Média, la première entreprise canadienne de médias et de divertissement. De plus, Sphere Abacus acquiert et distribue une gamme variée de programmes multigenres de qualité supérieure créés par des producteurs tiers exceptionnels pour le marché mondial du contenu.

