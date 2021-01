Un don de 300 000 $ pour financer ce projet-pilote qui pourra bénéficier aux adolescents de partout au Québec

MONTRÉAL, le 21 janv. 2021 /CNW Telbec/ - La Fondation CHU Sainte-Justine est fière d'annoncer le déploiement d'un programme inédit au CHU Sainte-Justine de suivi ambulatoire intensif destiné aux patients pris en charge pour un trouble de la conduite alimentaire (TCA) incorporant un volet innovant de soutien à distance. Rendue possible grâce à un don de 300 000 $ de Bell Cause pour la cause, cette initiative permettra d'accompagner des jeunes et leur famille à même leur milieu de vie, peu importe où ils demeurent au Québec.

« Le CHU Sainte-Justine reçoit 40 % des cas d'hospitalisation en troubles de la conduite alimentaire, souvent les plus complexes de toute la province, affirme la Dre Danielle Taddeo, pédiatre spécialisée en médecine de l'adolescence au CHU Sainte-Justine et co-directrice du Centre intégré des troubles de la conduite alimentaire. Notre ambition est d'intervenir tôt auprès du plus grand nombre de patients pour prévenir la progression de la maladie, réduire sa durée et améliorer le pronostic. Maintenir ces adolescents dans leur famille et dans leur communauté, tout en nous assurant leur prise en charge, est une stratégie qui a fait ses preuves et qui est au cœur de cette initiative. »

La prévalence des troubles alimentaires est en forte croissance depuis les dernières années, notamment chez les enfants de moins de 12 ans. La pandémie ne fait qu'accélérer cette tendance : depuis le mois de mars 2020, le nombre de cas a doublé au Québec. En plus de permettre de s'adapter au contexte de la COVID-19, le don de Bell Cause pour la cause accroîtra de façon permanente l'accès à l'expertise de Sainte-Justine pour les patients vivant à l'extérieur de Montréal, représentant 75 % de la clientèle.

« Le CHU Sainte-Justine poursuit le progrès dans l'accès aux soins de santé mentale au Québec et Bell Cause pour la cause est heureuse de contribuer à accélérer ce travail grâce au programme de suivi ambulatoire intensif, a mentionné Karine Moses, présidente, direction du Québec, Bell. En rendant possible pour les jeunes québécois et leur famille à travers la province de bénéficier des meilleurs soins disponibles sans devoir quitter leur milieu de vie, le CHU Sainte-Justine fait une réelle différence pour les adolescents aux prises avec un trouble alimentaire. »

Le projet-pilote répond à un besoin criant de soutien aux patients et à leurs proches en offrant un accompagnement aux familles qui souhaitent éviter l'hospitalisation de leur jeune ou l'accueillent à la suite d'une hospitalisation. Repas de groupe ou en compagnie d'une psychoéducatrice offerts virtuellement, thérapies individuelles ou familiales à distance, activités visant à briser l'isolement et à atténuer l'anxiété : ce sont autant d'exemples qui s'intégreront dans cette initiative. Pour guider les professionnels de la santé et les services scolaires locaux et pour répondre aux besoins des patients et de leurs proches, le programme comprendra également la mise en ligne d'informations utiles et des sessions d'apprentissage virtuelles entourant l'aide au rétablissement à la suite d'un TCA.

« Leader dans le traitement des troubles alimentaires depuis plus de 35 ans, le CHU Sainte-Justine a, avec le soutien de Bell Cause pour la cause, multiplié les efforts au cours des dernières années pour mieux répondre aux besoins de centaines de jeunes, notamment avec l'ouverture d'un hôpital de jour offrant un niveau de soins intermédiaire entre l'hospitalisation et les services ambulatoires, souligne Maud Cohen, présidente et directrice générale de la Fondation CHU Sainte-Justine. Pouvoir compter sur un partenaire comme Bell, qui fait de la santé mentale sa priorité philanthropique, est un immense privilège. »

La Journée Bell Cause pour la cause aura lieu le 28 janvier

La Fondation du CHU Sainte-Justine se joint à Bell pour inviter l'ensemble de la population à prendre part à la conversation sur la santé mentale le 28 janvier prochain. Vous pouvez utiliser un large éventail de plateformes de communication pour vous joindre à la Journée Bell Cause pour la cause et aider directement à accroître le montant des dons de Bell à des programmes en santé mentale tout simplement en participant.

Lors de la Journée Bell Cause pour la cause, Bell versera 5 cents à des programmes canadiens de santé mentale pour chaque message texte, appel local ou interurbain admissible, tweet ou vidéo TikTok accompagné du mot-clic #BellCause, chaque visionnement de la vidéo de la Journée Bell Cause pour la cause sur Facebook, Instagram, Pinterest, Snapchat, TikTok, Twitter et YouTube et chaque utilisation du cadre Bell Cause pour la cause sur Facebook ou du filtre Bell Cause pour la cause sur Snapchat. Les participants n'auront pas à payer d'autres frais que ceux qu'ils paient habituellement à leur fournisseur de service Internet ou de téléphonie.

