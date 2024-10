Un généreux don de la Fondation Gloria Baylis soutient l'éducation et la formation pour des pays défavorisés

MONTRÉAL, le 9 oct. 2024 /CNW/ - La Fondation CHU Sainte-Justine et l'Université de Montréal (UdeM) sont fières d'annoncer un don transformationnel de 2,5 millions $ de la Fondation Gloria Baylis pour créer un fonds de dotation dédié à la formation en cardiologie pédiatrique. Le Fonds Dr Jean-Claude-Fouron pour la surspécialisation en cardiologie pédiatrique financera des bourses internationales, permettant à des médecins provenant de pays défavorisés de bénéficier d'une formation avancée au CHU Sainte-Justine.

Cette initiative axée sur les procédures peu invasives rend hommage au regretté Dr Jean-Claude Fouron, un cardiologue-pédiatre de renom ayant inspiré le Dr Joaquim Miró, qui poursuit sa mission de sauver des vies et d'améliorer l'accès à des soins de cardiologie pédiatrique de pointe à travers le monde.

Partager les connaissances pour développer l'expertise et sauver des vies

Au cours des 40 dernières années, le domaine des interventions en cardiologie congénitale a connu des avancées spectaculaires. Avant 1982, toutes les malformations cardiaques nécessitaient une intervention chirurgicale. Aujourd'hui, plus des deux tiers des nouveau-nés avec une malformation cardiaque sont traités grâce à des techniques peu invasives, comme le cathétérisme, parfois en conjonction avec la chirurgie.

Malheureusement, l'accès à ces procédures vitales demeure inégal à l'échelle mondiale. En conséquence, de nombreux nourrissons atteints de malformations simples ne peuvent pas bénéficier des soins appropriés. De même, des patients présentant des malformations complexes qui pourraient tirer parti de procédures de cathétérisme pour stabiliser leur état en attendant un traitement définitif se retrouvent souvent sans option viable.

« Grâce au généreux soutien de la Fondation Gloria Baylis, nous allons former les équipes médicales de pays à faible revenu et de pays émergents afin qu'elles puissent réaliser ces interventions peu invasives, qui ont le potentiel de sauver de nombreuses vies », explique le Dr Joaquim Miró, professeur titulaire au Département de pédiatrie de la Faculté de médecine de l'UdeM et cardiologue-pédiatre au CHU Sainte-Justine. « La priorité sera accordée aux boursiers qui s'engagent à retourner dans leur pays de résidence pour partager leurs connaissances en enseignant et en formant leurs collègues. Cela garantira un impact durable. »

« Inspirée par la conviction inébranlable de ma mère en faveur de l'équité en éducation et en santé, notre fondation est honorée de soutenir la mission du Dr Joaquim Miró visant à améliorer l'accès à la cardiologie pédiatrique avancée à l'échelle internationale », mentionne Frank Baylis, président de la Fondation Gloria Baylis. « Son engagement à former la prochaine génération de spécialistes, particulièrement dans les régions mal desservies, incarne les valeurs qui nous sont chères. Grâce à cette bourse, nous espérons contribuer à la réalisation de sa vision : développer une expertise locale et avoir un impact durable pour les enfants dans le monde entier. »

« Ce projet humanitaire combine les forces de l'une des universités les plus influentes dans le domaine de la santé et d'un centre hospitalier universitaire incontournable pour les soins aux enfants », mentionne Daniel Jutras, recteur de l'Université de Montréal. « Grâce à ce généreux don, nous transmettrons à des médecins ayant le potentiel de sauver de jeunes vies dans leur pays une formation spécialisée à laquelle ils n'auraient jamais eu accès autrement. De nombreux enfants nés avec des malformations cardiaques pourront ainsi vivre, grandir, rêver et apporter leur contribution au monde. »

« La création de ce fonds de dotation pour soutenir la formation en cardiologie pédiatrique concorde parfaitement avec notre mission d'enseignement et de responsabilité sociale », ajoute le Dr Patrick Cossette, doyen de la Faculté de médecine de l'Université de Montréal. « Grâce au soutien de la Fondation Gloria Baylis, les moniteurs et monitrices cliniques issus des pays émergents recevront une formation de pointe au CHU Sainte-Justine, centre hospitalier pédiatrique ultramoderne affilié à l'UdeM. L'expertise que ces médecins auront acquise en nos murs contribuera au partage de savoirs, à la fois auprès de notre population et de celle d'équipes médicales ailleurs dans le monde. »

« Le partage des connaissances est au cœur de la mission du CHU Sainte-Justine », indique Isabelle Demers, présidente-directrice générale du CHU Sainte-Justine. « En accueillant des étoiles montantes de la santé mère-enfant en provenance des quatre coins du monde, nous jouons un rôle essentiel dans la formation de la relève médicale d'ici et d'ailleurs pour assurer la santé des générations futures. Cette mission n'est possible que grâce à la confiance et à la générosité de donateurs dévoués. Nous adressons nos sincères remerciements à la Fondation Gloria Baylis pour son soutien inestimable. »

« Des familles du monde entier reçoivent un cadeau extraordinaire. Nous tenons à exprimer notre profonde gratitude envers la Fondation Gloria Baylis pour sa générosité exemplaire, qui fera une différence positive et marquante », déclare Delphine Brodeur, présidente et directrice générale de la Fondation CHU Sainte-Justine. « La philanthropie est au cœur de Sainte-Justine depuis ses débuts. Cet engagement d'un donateur visionnaire propulse les équipes médicales dans leurs ambitions de collaborer pour construire un avenir meilleur tout en améliorant continuellement la qualité des soins -- ici, hors de nos murs et au-delà des frontières. »

