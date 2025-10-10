Bâtir un Québec plus fort et innovant

MONTRÉAL, le 10 oct. 2025 /CNW/ - La ministre de l'Économie, de l'Innovation et de l'Énergie, Mme Christine Fréchette, la ministre de l'Enseignement supérieur, Mme Martine Biron, et le ministre de la Santé, M. Christian Dubé, annoncent d'importants investissements dans le but de soutenir l'innovation québécoise par des projets d'infrastructures de recherche.

Ces investissements de 26 942 277 $, attribués à 16 établissements collégiaux et universitaires du Québec, visent à appuyer 91 projets. L'objectif est de renforcer davantage les infrastructures de recherche québécoises pour permettre au Québec d'être encore plus fort, innovant et compétitif dans des secteurs stratégiques, comme les sciences de la vie, l'énergie, l'agroalimentaire et l'intelligence artificielle.

Les établissements pourront ainsi se doter d'équipements scientifiques à la fine pointe de la technologie et moderniser leurs installations de recherche. En collaborant entre eux, ils pourront continuer à développer des innovations qui amélioreront la qualité de vie et les soins offerts à la population québécoise.

Citations :

« Je suis très fière que notre gouvernement s'engage concrètement, encore une fois, à soutenir l'innovation au Québec. Grâce à des infrastructures de recherche plus modernes, nous pourrons rester au-devant de la parade dans plusieurs secteurs d'importance, comme en santé. Avec les innovations qui découleront de ces projets, les Québécois pourront recevoir des soins encore plus adaptés à leurs besoins et profiter de technologies plus efficaces. »

Christine Fréchette, ministre de l'Économie, de l'Innovation et de l'Énergie

« Avec cet investissement, notre gouvernement pose un geste concret pour renforcer la capacité de nos universités et de nos cégeps à mener des recherches de pointe. Ils seront également mieux outillés pour recruter de nouveaux chercheurs et former la relève scientifique. C'est le Québec de demain qui en sortira gagnant! »

Martine Biron , ministre de l'Enseignement supérieur

« Les avancées dans le domaine des sciences de la vie se traduisent en soins et en services offerts aux Québécois, qui sont plus efficaces et de meilleure qualité. En soutenant l'optimisation des équipements et des infrastructures de nos centres de recherche en milieu hospitalier, c'est donc aussi dans la santé et le mieux-être de l'ensemble de la population québécoise qu'on investit. »

Christian Dubé, ministre de la Santé

Faits saillants :

L'appui gouvernemental est accordé dans le cadre du Programme de soutien aux organismes de recherche et d'innovation, volet 3 - Cofinancement du gouvernement du Québec aux programmes de la Fondation canadienne pour l'innovation (FCI). Il permettra de soutenir la réalisation de 91 projets totalisant plus de 69,5 millions de dollars.

Par l'entremise des programmes Fonds des leaders John-R.-Evans et Fonds des collèges, la FCI aide les établissements collégiaux et universitaires ainsi que les centres de recherche des hôpitaux universitaires à acquérir des équipements scientifiques et à optimiser leurs infrastructures de recherche afin d'accroître leur capacité à mener des activités de recherche de calibre mondial.

ANNEXE - DÉTAIL DU FINANCEMENT

Établissement de recherche publique Nombre de projets Coût des projets Contribution gouvernementale Cégep André-Laurendeau 1 2 498 502 $ 999 032 $ Cégep de l'Abitibi-Témiscamingue 1 2 669 130 $ 998 219 $ Cégep de la Gaspésie et des Îles 1 1 026 885 $ 410 753 $ Cégep de Saint-Jérôme 1 2 500 000 $ 1 000 000 $ Cégep de Sept-Îles 1 2 236 270 $ 879 508 $ École de technologie supérieure 2 603 769 $ 200 000 $ Institut national de la recherche scientifique 2 1 015 024 $ 393 368 $ Polytechnique Montréal 6 2 844 874 $ 1 012 297 $ Université Concordia 5 4 011 079 $ 1 604 429 $ Université de Montréal 13 10 982 900 $ 4 095 231 $ Université de Sherbrooke 7 4 282 606 $ 1 684 920 $ Université du Québec à Chicoutimi 1 266 487 $ 100 000 $ Université du Québec à Montréal 3 2 916 901 $ 1 166 759 $ Université du Québec à Trois-Rivières 2 1 090 542 $ 335 629 $ Université Laval 18 8 573 389 $ 3 316 511 $ Université McGill 27 22 025 485 $ 8 745 621 $ Total 91 69 543 843 $ 26 942 277 $

SOURCE Cabinet de la ministre de l'Économie, de l'Innovation et de l'Énergie

Sources : Catherine Pelletier, Directrice des communications, Cabinet de la ministre de l'Économie, de l'Innovation et de l'Énergie, Cell. : 450 204-5158 ; Sophie Jacques-Barma, Attachée de presse, Cabinet de la ministre de l'Enseignement supérieur, Tél. : 581 993-5016 ; Catherine Barbeau, Directrice des communications, Cabinet du ministre de la Santé, Tél. : 514 554-4170 ; Information : Relations médias, Direction des communications, Ministère de l'Économie, de l'Innovation et de l'Énergie, Courriel : [email protected]