Québec investit dans le Groupe Somavrac pour préserver ses activités au Québec

TROIS-RIVIÈRES, QC, le 7 janv. 2026 /CNW/ - La ministre de l'Économie, de l'Innovation et de l'Énergie et ministre responsable de la région de la Montérégie, Mme Christine Fréchette, le député de Trois-Rivières, ministre du Travail et ministre responsable de la région de la Mauricie, M. Jean Boulet, et Investissement Québec annoncent un soutien au Groupe Somavrac, acteur majeur des chaînes d'approvisionnement au Québec et de la voie maritime du Saint-Laurent.

Cette intervention de plus de 113 millions de dollars permettra de maintenir le siège social de l'entreprise à Trois-Rivières, évitant ainsi qu'elle passe sous contrôle étranger, et de préserver des centaines d'emplois bien rémunérés dans huit régions du Québec.

Le Groupe Somavrac exploite plusieurs terminaux portuaires stratégiques, notamment à Trois-Rivières, à Bécancour et à Sept-Îles. Il joue un rôle essentiel dans la logistique de secteurs névralgiques de l'économie québécoise, dont l'exploitation minière, l'agriculture, la construction ainsi que la fabrication de produits chimiques. L'entreprise offre une gamme complète de services, incluant l'arrimage, la manutention, l'entreposage, la transformation, le transport et la distribution.

Dans le contexte géopolitique actuel, il est crucial pour le Québec de protéger ses entreprises stratégiques ainsi que de maintenir le contrôle de ses infrastructures logistiques et de ses corridors maritimes, qui sont indispensables à son essor économique et au développement de nouveaux marchés.

Citations :

« Aujourd'hui, plus que jamais, le Québec doit s'appuyer sur les forces de ses régions pour stimuler son économie. En soutenant le Groupe Somavrac, notre gouvernement fait le choix de conserver ici le siège social d'un fleuron québécois, des emplois bien rémunérés et essentiels dans plusieurs régions ainsi que le contrôle des activités sur les cours d'eau québécois. C'est primordial pour assurer notre autonomie économique et pour que les décisions stratégiques continuent d'être prises chez nous, au Québec. »

Christine Fréchette, ministre de l'Économie, de l'Innovation et de l'Énergie et ministre responsable de la région de la Montérégie

« Depuis plus de soixante ans, le Groupe Somavrac génère des retombées substantielles chez nous. Notre gouvernement est fier de soutenir ce partenaire crucial pour plusieurs industries québécoises, tout en contribuant au maintien et à la création de centaines d'emplois régionaux. »

Jean Boulet, député de Trois-Rivières, ministre du Travail et ministre responsable de la région de la Mauricie

« Le Groupe Somavrac est un acteur hautement stratégique dans la logistique de matières essentielles des secteurs miniers, de l'aluminium et de l'agriculture. En prenant une participation dans l'entreprise à cette étape charnière de son histoire, Investissement Québec soutient sa croissance tout en contribuant au maintien de son siège social à Trois-Rivières et à la préservation de nombreux emplois dans huit régions du Québec. Cette intervention stratégique illustre parfaitement le rôle que la Société joue pour appuyer les entreprises à fort potentiel et générer des retombées concrètes sur la vitalité économique du Québec. »

Bicha Ngo, présidente-directrice générale d'Investissement Québec

« Investissement Québec et le gouvernement du Québec se joignent à nous comme partenaires financiers, et nous en sommes extrêmement fiers. Leur appui nous aidera à sauvegarder plus de 500 emplois, à maintenir nos 12 divisions et à consolider notre présence au Québec. Forts de plus de soixante ans d'histoire, nous sommes prêts à franchir une nouvelle étape de croissance pour continuer à jouer un rôle stratégique dans l'économie québécoise. »

Marc Paquin, président du Groupe Somavrac

Faits saillants :

Le financement gouvernemental dans le capital du Groupe Somavrac comprend un montant de 70 millions de dollars, provenant du Fonds du développement économique et investi sous forme d'actions privilégiées, ainsi que deux prises de participation en actions ordinaires, soit : 10 millions de dollars à partir du Fonds pour la croissance des entreprises québécoises, administré par Investissement Québec en tant que mandataire du gouvernement; 33,18 millions issus des fonds propres d'Investissement Québec.

Cette intervention est effectuée en partenariat avec Instar, une société ontarienne de placements privés caractérisée par sa forte présence dans les infrastructures de transport en Amérique du Nord, ainsi que le Fonds de solidarité FTQ.

SOURCE Cabinet de la ministre de l'Économie, de l'Innovation et de l'Énergie

Sources : Élodie Masson, Conseillère en communications, Cabinet de la ministre de l'Économie, de l'Innovation et de l'Énergie et ministre responsable de la région de la Montérégie, Cell. : 367 990-8017, Courriel : [email protected]; Andréanne Boisvert, Responsable de bureau, Bureau de circonscription du député de Trois-Rivières, ministre du Travail et ministre responsable de la région de la Mauricie, Tél. : 819 668-5048, Courriel : [email protected]; Information : Relations médias, Direction des communications, Ministère de l'Économie, de l'Innovation et de l'Énergie, Courriel : [email protected]; Katrine Joncas, Conseillère - Communications et médias, Investissement Québec, Tél. : 514 873-1461