Début de la période de mise en candidature - 30 ans à célébrer les parcours inspirants des femmes - Lancement du concours Chapeau, les filles! et de son volet Excelle Science

QUÉBEC, le 3 nov. 2025 /CNW/ - La ministre de l'Enseignement supérieur, Martine Biron, et la ministre de l'Éducation, Sonia LeBel, lancent la période de mise en candidature pour le concours Chapeau, les filles! et son volet Excelle Science. Depuis maintenant 30 ans, ce concours permet de mettre en lumière les femmes qui choisissent d'étudier dans des domaines traditionnellement masculins.

Il vise plus particulièrement la diversité des choix de carrière des femmes et à les encourage à persévérer jusqu'à l'obtention de leur diplôme. Chapeau, les filles! s'adresse aux femmes inscrites à un programme de formation professionnelle ou de formation technique menant à l'exercice d'un métier traditionnellement masculin. Le volet Excelle Science, créé il y a 26 ans, s'adresse, quant à lui, aux étudiantes inscrites à l'université en sciences ou en technologies dans une discipline admissible au concours.

Citations :

« Depuis 30 ans, le concours Chapeau, les filles! célèbre le parcours de milliers de femmes étudiant dans des domaines traditionnellement masculins, notamment aux cycles supérieurs. Il est essentiel de mettre en lumière les histoires de toutes ces femmes pour en inciter d'autres à poursuivre leurs rêves. Je vous invite en grand nombre à vous inscrire cette année et à saisir cette occasion, car vos succès méritent d'être honorés! »

Martine Biron, ministre de l'Enseignement supérieur

« Ce concours est l'occasion de mettre en lumière l'audace de femmes qui osent sortir des sentiers battus. Il est essentiel de reconnaître publiquement leur courage d'avoir fait des choix différents, guidées par leurs passions, afin d'en faire des modèles qui en inspireront d'autres à suivre leurs traces. Elles contribuent concrètement à faire évoluer les perceptions et à enrichir les milieux de travail. C'est tout à leur honneur et il est important de le souligner. »

Sonia LeBel, ministre de l'Éducation

Faits saillants :

Créés respectivement en 1996 et en 2000, le concours Chapeau, les filles! et son volet Excelle Science visent à favoriser la diversification des choix de carrière des femmes et à encourager celles-ci à persévérer jusqu'à l'obtention de leur diplôme.

et son volet visent à favoriser la diversification des choix de carrière des femmes et à encourager celles-ci à persévérer jusqu'à l'obtention de leur diplôme. Depuis sa création, plus de 18 668 femmes ont soumis leur candidature et, de ce nombre, 4 161 lauréates ont été récompensées.

Grâce à la contribution des 20 partenaires, dont la liste figure en annexe, les bourses offertes aux lauréates et aux mentors lauréats totaliseront un montant de 177 750 $, incluant un séjour professionnel à l'international d'une valeur de 2 000 $.

Les candidates qui souhaitent participer au concours doivent soumettre leur candidature en ligne avant le 13 février 2026.

ANNEXE

PARTENAIRES DU CONCOURS - ÉDITION 2025-2026

Nom du partenaire Chapeau, les filles! Excelle Science Association des commissions scolaires anglophones du Québec

(ACSAQ) 2 000 $ - Centrale des syndicats du Québec (CSQ) 5 000 $ 2 500 $ Commission de la construction du Québec (CCQ) 7 500 $ - Commission des normes, de l'équité, de la santé et de la

sécurité du travail (CNESST) 5 000 $ - Confédération des syndicats nationaux (CSN), en collaboration

avec la Fédération nationale des enseignantes et des enseignants du

Québec (FNEEQ), la Fédération des professionnèles (FP) et la

Fédération des employées et employés de services publics (FEESP) 5 000 $ 2 500 $ Fédération des cégeps 2 500 $ - Fédération des centres de services scolaires du Québec (FCSSQ) 2 000 $ - Fédération des travailleurs et travailleuses du Québec (FTQ) 4 000 $ 2 500 $ Fondation de l'Ordre des ingénieurs du Québec (FOIQ) - 2 500 $ Les Offices jeunesse internationaux du Québec (LOJIQ), stage à l'international 2 000 $

Ministère des Affaires municipales et de l'Habitation (MAMH) 5 000 $ 2 500 $ Ministère de l'Agriculture, des Pêcheries et de l'Alimentation (MAPAQ) 5 000 $ 2 500 $ Ministère de la Culture et des Communications (MCC) 5 000 $ - Ministère de l'Économie, de l'Innovation et de l'Énergie (MEIE) 7 500 $ 28 000 $ Ministère de l'Environnement, de la Lutte contre les changements climatiques, de la Faune et des Parcs (MELCCFP) 4 000 $ 2 000 $ Ministère de l'Emploi et de la Solidarité sociale (MESS) 5 000 $ - Ministère des Ressources naturelles et des Forêts (MRNF) 5 000 $ 2 500 $ Ministère de la Sécurité publique (MSP) 2 500 $ - Ministère des Transports et de la Mobilité durable (MTMD) 4 000 $ 2 000 $ Syndicat de professionnelles et professionnels du gouvernement du Québec (SPGQ) - 3 000 $ Ministère de l'Éducation (MEQ) 10 750 $ - Ministère de l'Enseignement supérieur (MES) 10 750 $ 25 750 $

SOURCE Cabinet de la ministre de l'Enseignement supérieur

Sources : Sophie Jacques-Barma, Attachée de presse, Cabinet de la ministre de l'Enseignement supérieur, 581 993-501; Marylène le Houillier, Directrice des communications, Cabinet de la ministre de l'Éducation, 819 383-6625, [email protected]; Pour renseignements : Responsable des relations de presse, Ministère de l'Éducation, Ministère de l'Enseignement supérieur, 418 528-2265, poste 3144, [email protected]