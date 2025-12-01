Attirer des chercheurs de haut niveau : Québec crée 10 nouvelles chaires universitaires

QUÉBEC, le 1er déc. 2025 /CNW/ - La ministre de l'Enseignement supérieur, Martine Biron, en collaboration avec le scientifique en chef du Québec, Rémi Quirion, annonce la création de 10 nouvelles chaires de recherche afin d'attirer des chercheurs de haut calibre, francophones ou francophiles, basés aux États-Unis et travaillant dans des domaines stratégiques pour le Québec. Ces domaines comprennent notamment le numérique et l'intelligence artificielle, l'aéronautique, la transition énergétique, les minéraux critiques et les sciences de la vie.

Alors que le contexte politique actuel chez nos voisins du Sud amène des chercheurs à considérer la possibilité de quitter les États-Unis pour des pays où la liberté académique est protégée, le gouvernement met en place les conditions gagnantes pour faire du Québec un pôle d'attraction incontournable pour la recherche de haut niveau.

Un total de 10 millions de dollars, soit 200 000 $ par année par chaire, est prévu pour une durée de cinq ans. Le scientifique en chef du Québec coordonne la démarche et est responsable de proposer des candidatures avec l'appui des universités québécoises. La faisabilité de mise en œuvre à court terme des projets de chaire, la facilité d'intégration des chercheurs à l'écosystème de recherche du Québec et la contribution à un domaine de recherche prioritaire pour le Québec feront partie des critères de sélection.

Citations :

« La conjoncture actuelle offre une occasion unique de rapatrier dans nos universités des chercheurs francophones et francophiles, experts dans des domaines d'importance pour le Québec. Je suis fière que notre gouvernement contribue à la création de nouvelles chaires de recherche qui offriront à des sommités mondiales un environnement ouvert, stimulant et à la fine pointe de la technologie pour poursuivre leurs travaux. C'est le Québec de demain qui en sortira gagnant. »

Martine Biron, ministre de l'Enseignement supérieur

« Face à l'attaque frontale envers la recherche par des mesures de censure et de compression de l'administration américaine, le Québec doit se positionner comme une solution alternative de classe mondiale afin de recevoir des chercheuses et chercheurs d'exception dans des domaines prioritaires pour le Québec. Ces dix chaires constituent une occasion inédite d'attirer des expertises nécessaires à la consolidation de secteurs stratégiques pour le Québec. »

Rémi Quirion, scientifique en chef du Québec

Faits saillants

Dix chaires de recherche obtiendront un financement de 1 million de dollars au cours des cinq prochaines années, pour permettre d'attirer ou de rapatrier des chercheurs exceptionnels, francophones ou francophiles, travaillant dans des domaines d'importance stratégique pour le Québec.

Les candidatures doivent être soumises par les établissements universitaires d'ici le 19 décembre, sur la base des critères suivants : chaque établissement universitaire devra pouvoir démontrer une faisabilité de mise en œuvre à court terme et fournir un montant équivalent à celui du Ministère; le dossier devra avoir fait l'objet d'une évaluation par l'établissement universitaire porteur, qui s'engage à recruter la candidate ou le candidat; le potentiel d'intégration des personnes recrutées dans l'écosystème de recherche québécois devra être démontré pour permettre de pérenniser leur apport scientifique au Québec; les chercheuses et chercheurs recrutés devront contribuer à un domaine de recherche prioritaire pour le Québec et démontrer un fort potentiel pour l'obtention de fonds de recherche fédéraux.

Le scientifique en chef, Rémi Quirion, est mandaté pour colliger les candidatures. Ces dernières seront revues par un comité ad hoc formé par les Fonds de recherche du Québec.

Liens connexes :

Pour suivre les activités du ministère de l'Enseignement supérieur :

https://www.facebook.com/enseignementsuperieurquebec/

https://x.com/Ens_supQC

https://www.linkedin.com/company/77580757/

https://www.youtube.com/channel/UCFWQfQIdPCxtZVIgoZ9KBXg

https://www.instagram.com/enseignementsup_qc/

https://www.tiktok.com/@enseignementsuperieurqc

SOURCE Ministère de l'Enseignement supérieur

Source : Sophie Jacques-Barma, Attachée de presse, Cabinet de la ministre de l'Enseignement supérieur, 581 993-501; Pour renseignements : Responsable des relations de presse, Ministère de l'Éducation, Ministère de l'Enseignement supérieur, [email protected]