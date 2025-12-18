/R E P R I S E -- Avis aux médias - Inauguration officielle du CLSC de Grenville dans la région des Laurentides/

QUÉBEC, le 16 déc. 2025 /CNW/ - Les représentantes et représentants des médias sont invités à une conférence de presse au cours de laquelle l'adjointe parlementaire de la ministre responsable des Services sociaux, Shirley Dorismond, ainsi que la députée d'Argenteuil, Agnès Grondin, au nom du ministre de la Santé, Christian Dubé, et de la ministre responsable des Aînés et des Proches aidants, ministre responsable des Services sociaux, ministre déléguée à la Santé et ministre responsable de la région des Laurentides, Sonia Bélanger, procéderont à l'inauguration officielle du CLSC de Grenville.

Accréditation obligatoire

Les représentants des médias qui souhaitent participer à l'événement doivent s'accréditer au préalable, en écrivant à [email protected]. Seuls ceux qui auront reçu une confirmation de leur inscription pourront assister à la conférence de presse.

DATE : Le jeudi 18 décembre 2025



HEURE : 10 h



LIEU : Grenville*

*L'adresse précise de l'activité sera uniquement transmise par courriel aux journalistes dûment accrédités.

SOURCE Cabinet du ministre de la Santé

Pour renseignements : Catherine Barbeau, Directrice des communications et des relations médias, Cabinet du ministre de la Santé, 514 554-4170