Pour un meilleur accès aux services - Un accès plus rapide à la chirurgie pour les patients

QUÉBEC, le 17 déc. 2025 /CNW/ - Les Québécois pourront graduellement recevoir leur chirurgie plus rapidement, au bon endroit et au bon moment, dans une clinique privée, sans frais supplémentaires, lorsque les délais dans le réseau public sont trop longs, et ce, sans compromettre l'accès aux soins. Grâce au règlement édicté aujourd'hui par le Conseil des ministres, dès le 15 janvier prochain, Santé Québec aura les leviers nécessaires pour mettre en place cette nouvelle offre et finaliser les travaux en vue de l'offrir aux patients.

Des projets pilotes en chirurgies plastique et orthopédique

Ce règlement permettra la mise en place graduelle du mécanisme d'accès à la chirurgie, notamment avec des projets pilotes qui seront déployés en cliniques privées pour certaines chirurgies plastiques et orthopédiques médicalement requises et étant hors délais. Ainsi, tout est mis en œuvre afin que de premiers patients puissent bénéficier de l'offre au privé au printemps 2026.

Améliorer l'accès pour l'ensemble des chirurgies

En parallèle du règlement, Santé Québec travaille avec l'ensemble des établissements de santé et de services sociaux afin d'améliorer l'accès aux chirurgies pour tous les patients. Cette approche permettra également de mieux organiser les services, d'utiliser les ressources disponibles de façon efficace et d'offrir une expérience plus simple et plus humaine aux personnes en attente d'une chirurgie.

Rappelons que le règlement constitue également une étape importante pour améliorer l'expérience des patients et soutenir le travail des équipes cliniques.

Citations :

« Faisant suite à un engagement clair de notre gouvernement d'améliorer l'accès aux services chirurgicaux, l'entrée en vigueur de ce règlement marque une étape déterminante. Celui-ci témoigne de notre volonté de renforcer la complémentarité entre les offres de soins publiques et privées afin d'assurer un accès plus rapide à la chirurgie et de réduire de façon tangible les délais d'attente. »

Christian Dubé, ministre de la Santé

Faits saillants :

Conjuguée à l'ensemble des efforts mis en œuvre pour améliorer l'accès aux soins de santé, cette mesure représente un levier stratégique majeur.

Elle s'inscrit dans la vision gouvernementale d'un système de santé plus agile, mieux coordonné et résolument centré sur les besoins de la population.

L'entrée en vigueur fait suite à une période de consultation qui a permis de recevoir des commentaires pertinents en vue d'améliorer le règlement.

SOURCE Cabinet du ministre de la Santé

Renseignements : Catherine Barbeau, Directrice des communications et des relations médias, Cabinet du ministre de la Santé, 514 554-4170