Amélioration de l'offre de service pour la population - Inauguration du CLSC de Grenville

QUÉBEC, le 18 déc. 2025 /CNW/ - La population des Laurentides a maintenant un accès bonifié aux services de santé de proximité au nouveau CLSC de Grenville, dans la MRC d'Argenteuil. Situé au 199, rue Principale, le CLSC propose des espaces plus lumineux, conformes aux normes d'accessibilité universelle et adaptés aux besoins actuels de la population. Ce déménagement vise avant tout à faciliter l'accès aux services de première ligne, tant pour les familles, les personnes aînées que pour les personnes plus vulnérables.

L'inauguration s'est déroulée en présence de l'adjointe parlementaire de la ministre responsable des Services sociaux, Shirley Dorismond, et de la députée d'Argenteuil, Agnès Grondin, au nom du ministre de la Santé, Christian Dubé, et de la ministre responsable des Aînés et des Proches aidants, ministre responsable des Services sociaux, ministre déléguée à la Santé et ministre responsable de la région des Laurentides, Sonia Bélanger.

Grâce à ces nouveaux locaux, la population bénéficie d'un meilleur parcours de services, dans un lieu qui respecte les plus hauts standards en matière de prévention et de contrôle des infections, tout en offrant un cadre rassurant pour les usagers et usagères, et fonctionnel pour les équipes.

Le CLSC de Grenville propose des services essentiels tels que la vaccination jeunesse et de masse, les services en santé mentale, les soins courants, la clinique ambulatoire et le soutien à domicile.

« Les CLSC sont au cœur de l'accès aux soins de proximité, en santé mentale comme en santé physique. Ils constituent une porte d'entrée essentielle, reconnue et appréciée des Québécoises et des Québécois. En offrant des locaux modernes et accessibles, nous créons des conditions favorables pour que les équipes puissent travailler efficacement et que les citoyens et citoyennes reçoivent des soins dans un environnement accueillant. C'est la preuve que notre réseau avance dans la bonne direction et que les CLSC contribuent concrètement à bâtir un système de santé plus humain et plus proche des besoins de la population. »

Shirley Dorismond, adjointe parlementaire de la ministre responsable des Services sociaux

« Je salue les efforts concertés du CISSS des Laurentides et des acteurs municipaux de la région qui ont mené à la concrétisation de ce projet nécessaire pour les citoyens et citoyennes de l'ouest d'Argenteuil. Ce CLSC moderne et lumineux répond aux besoins actuels et reflète notre engagement à offrir des services de qualité, près des gens. Il s'agit d'un geste qui améliore concrètement la vie des familles et des personnes vulnérables, tout en renforçant notre réseau de santé de proximité. »

Agnès Grondin, députée d'Argenteuil

« L'avenir de notre système de santé passe par une première ligne forte et accessible. Ce CLSC incarne notre vision : des services de qualité, près des gens, dans des lieux modernes et adaptés aux réalités d'aujourd'hui. Nous voulons que chaque citoyen puisse compter sur des soins de proximité. Ce projet est une preuve concrète de notre engagement. »

Christian Dubé, ministre de la Santé

« Les CLSC occupent une place essentielle dans notre réseau de santé. Ils incarnent notre volonté d'offrir des services accessibles et de proximité, partout au Québec. En investissant dans des environnements de travail modernes et sécuritaires, nous reconnaissons le rôle fondamental des équipes sur le terrain, tout en améliorant l'expérience des citoyens et citoyennes qui reçoivent des soins et des services adaptés à leurs besoins. »

Sonia Bélanger, ministre responsable des Aînés et des Proches aidants, ministre responsable des Services sociaux, ministre déléguée à la Santé et ministre responsable de la région des Laurentides

« L'inauguration de cette nouvelle adresse est une source de grande fierté, non seulement pour le CISSS des Laurentides, mais pour l'ensemble du territoire. Ce projet n'aurait pu voir le jour sans la grande mobilisation de la MRC d'Argenteuil et du village de Grenville. Grâce à cet effort collectif, les nouveaux locaux offrent désormais une meilleure accessibilité et proximité des services pour les usagers et usagères, tout en fournissant à nos équipes des espaces de travail modernes et inspirants.

Julie Delaney, présidente-directrice générale, CISSS des Laurentides

Soulignons qu'en juin dernier, le CISSS des Laurentides a signé un bail pour déménager le CLSC dans des locaux mieux adaptés aux besoins des usagers et usagères ainsi que des équipes. Ce projet est le fruit d'une collaboration exemplaire avec la MRC d'Argenteuil, qui a contribué à l'identification des lieux, et avec le village de Grenville, dont l'appui a permis d'optimiser la signalisation et le stationnement.

