Route 132, dans le secteur de Saint-Nicolas, à Lévis - Des infrastructures bonifiées pour renforcer la sécurité du transport actif

LÉVIS, QC, le 16 juill. 2026 /CNW/ -- Afin d'améliorer la sécurité des piétons dans le secteur de Saint-Nicolas, le gouvernement Fréchette va procéder à l'ajout d'un trottoir et d'un passage pour piétons sur la route 132 (route Marie-Victorin), entre les rues de l'Orée et des Pionniers. Le ministre des Transports et de la Mobilité durable, M. Benoit Charette, ainsi que la députée des Chutes-de-la-Chaudière, ministre de l'Enseignement supérieur et ministre responsable de la Condition féminine, Mme Martine Biron, en ont fait l'annonce aujourd'hui.

Le nouveau passage piétonnier améliorera notamment la connectivité entre les deux quartiers résidentiels situés de part et d'autre de la route 132.

Le projet, qui fait l'objet d'une entente de collaboration avec la Ville de Lévis, démarrera d'ici la fin de l'été et devrait durer environ sept semaines.

Citations

« Ce projet reflète la volonté de notre gouvernement d'offrir des infrastructures de transport adaptées à la croissance des secteurs urbains. C'est pour cette raison que nous investissons dans la création d'environnements sécuritaires, qui favorisent la mobilité active et améliorent la cohabitation des différents usagers. »

Benoit Charette, ministre des Transports et de la Mobilité durable

« Répondant à un réel besoin pour les résidents du secteur, ce projet rendra les déplacements des piétons plus sécuritaires entre les quartiers situés au nord et au sud de la route 132. Je suis très heureuse de la réalisation imminente des travaux, après plusieurs années d'engagement des citoyens et de ma part. Je remercie le ministère des Transports et de la Mobilité durable et la Ville de Lévis pour leur collaboration dans ce projet majeur pour la sécurité des Nicoloises et Nicolois. »

Martine Biron, députée des Chutes-de-la-Chaudière, ministre de l'Enseignement supérieur et ministre responsable de la Condition féminine

« Cet aménagement répond à un besoin exprimé depuis plusieurs années par les citoyennes et les citoyens du secteur. En ajoutant des infrastructures sécuritaires pour les piétons et en favorisant la mobilité active, nous améliorons les déplacements quotidiens entre ces deux quartiers, tout en renforçant la sécurité de l'ensemble des usagers de la route. »

Steven Blaney, maire de Lévis

Faits saillants

Ce projet, qui représente un investissement d'un peu plus de 1 M$, consistera dans la construction d'un trottoir d'une longueur de 260 m.

Il sera possible d'emprunter le passage piétonnier en appuyant sur un bouton d'appel, qui accordera ensuite la priorité aux piétons pour qu'ils traversent en toute sécurité.

L'entente de collaboration avec la Ville de Lévis comprend :

l'élargissement de l'accotement et l'aménagement d'un trottoir du côté nord de la route 132;



la mise en place de deux passages pour piétons (traversée de la rue de l'Orée et de la route Marie-Victorin) avec feux rectangulaires à clignotement rapide, ainsi que la gestion des accès et la signalisation nécessaire;



la construction d'un égout pluvial pour gérer les eaux de surface de la route;



la fermeture du fossé, remplacé par un système pluvial avec puisards.

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SOURCE Cabinet du ministre des Transports et de la Mobilité durable

Source : Tania Michaud, Attachée de presse, Cabinet du ministre des Transports et de la Mobilité durable, Tél. : 581 998-7583, [email protected]; Pour information : Relations avec les médias, Direction générale des communications, Ministère des Transports et de la Mobilité durable, Tél. : Québec : 418 644-4444, Montréal : 514 873-5600, Sans frais : 1 866 341-5724, [email protected]