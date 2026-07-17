Programme d'aide gouvernementale au transport collectif des personnes - Près de 49 M$ pour le développement du transport collectif

LAVAL, QC, le 17 juill. 2026 /CNW/ -- Le gouvernement du Québec accorde une somme de 48 845 397 $ à la Société de transport de Laval dans le cadre du Programme d'aide gouvernementale au transport collectif des personnes (PAGTCP).

Le ministre des Transports et de la Mobilité durable, M. Benoit Charette, ainsi que la ministre de l'Environnement, de la Lutte contre les changements climatiques, de la Faune et des Parcs, Mme Pascale Déry, annoncent l'octroi de cette aide financière qui permettra la réalisation de plusieurs projets. Parmi ceux-ci figurent l'acquisition d'équipements embarqués pour autobus, la surveillance liée à un projet d'agrandissement de garage et le remplacement d'unités de ventilation.

Le PAGTCP permet de soutenir les organismes de transport collectif dans la réalisation de projets d'immobilisations visant le maintien, l'amélioration ou le développement des réseaux de transport en commun et de transport adapté. Pour mener à bien ses objectifs, ce programme est doté d'un budget de 1,58 G$ pour la période 2025-2028.

Citations

« Les transports collectifs sont des éléments essentiels des déplacements et du développement économique au Québec. C'est en prenant cela en compte que notre gouvernement a décidé d'investir des sommes considérables dans nos réseaux de transport. Nous allons ainsi propulser le Québec vers l'avenir et faire reconnaître notre expertise dans le domaine des transports durables et sécuritaires. »

Benoit Charette, ministre des Transports et de la Mobilité durable

« Le développement d'un réseau de transport en commun est un grand pas pour atteindre nos objectifs de lutte contre les changements climatiques. En effet, cela permet aux citoyens et citoyennes d'accomplir leurs déplacements avec une empreinte carbone réduite. Notre gouvernement est fier de contribuer, aux côtés des organismes de transport collectif, à la création d'un meilleur réseau pour tous. »

Pascale Déry, ministre de l'Environnement, de la Lutte contre les changements climatiques, de la Faune et des Parcs

Faits saillants

Le PAGTCP s'inscrit dans le cadre du Plan de mise en œuvre 2025-2030 du Plan pour une économie verte 2030 et dans les orientations stratégiques de la Politique de mobilité durable - 2030.

Le PAGTCP vise à : améliorer l'état des actifs; contribuer à l'électrification du transport collectif et à la réduction des émissions de gaz à effet de serre; contribuer à l'augmentation de l'offre de service en transport collectif; améliorer l'attractivité du transport collectif; favoriser l'intermodalité; améliorer l'accessibilité des réseaux de transport collectif réguliers pour les personnes handicapées ou à mobilité réduite.



Liens connexes

Aide gouvernementale au transport collectif des personnes

Plan pour une économie verte 2030

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SOURCE Cabinet du ministre des Transports et de la Mobilité durable

Sources : Tania Michaud, Attachée de presse, Cabinet du ministre des Transports et de la Mobilité durable, Tél. : 581 998-7583, [email protected]; Simon Savignac, Directeur des communications, Cabinet de la ministre de l'Environnement, de la Lutte contre les changements climatiques, de la Faune et des Parcs, Tél. : 438 341-2255, [email protected]; Pour information : Relations avec les médias, Direction générale des communications, Ministère des Transports et de la Mobilité durable, Tél. : Québec : 418 644-4444, Montréal : 514 873-5600, Sans frais : 1 866 341-5724, [email protected]