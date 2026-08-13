Établissements de détention du Québec - Renforcement des règles disciplinaires dans les établissements de détention

QUÉBEC, le 13 août 2026 /CNW/ -- Le gouvernement Fréchette est déterminé à renforcer la sécurité dans les établissements de détention. Pour ce faire, le vice-premier ministre, ministre de la Sécurité intérieure et ministre responsable des Relations avec les Premières Nations et les Inuit, M. Ian Lafrenière, annonce des modifications aux règles disciplinaires des personnes incarcérées et le lancement d'un projet-pilote sur les vêtements institutionnels.

Modifications au régime disciplinaire

Exemples de vêtements institutionnels :

Pour favoriser le maintien de l'ordre et assurer la sécurité du personnel et des personnes incarcérées, des modifications au Règlement d'application de la Loi sur le système correctionnel du Québec ont fait l'objet d'une consultation au cours des derniers mois. Ces modifications entreront en vigueur le 28 septembre prochain et permettront au personnel de produire des rapports de manquement dans davantage de situations, notamment celles liées aux substances et aux objets prohibés livrés par drone. Les comités de discipline auront quant à eux la latitude nécessaire pour imposer des sanctions plus variées et plus sévères en cas de faute grave, comme l'introduction d'un téléphone cellulaire ou l'endommagement des infrastructures.

Ces sanctions pourraient notamment prendre la forme de travaux d'intérêt collectif, d'une suspension des achats à la cantine ou d'un isolement plus long que la durée actuellement permise. Les nouvelles mesures disciplinaires proposées tiendront évidemment compte de l'état de santé physique et psychologique de la personne incarcérée pour assurer la sécurité de tous.

Vêtements institutionnels

Actuellement, les personnes incarcérées portent leurs propres vêtements durant leur incarcération. L'élimination des habits personnels vise notamment à réduire les risques d'introduction d'objets prohibés et le trafic institutionnel. Elle permettra également de faire disparaître les signes d'appartenance à des organisations criminelles susceptibles d'entraîner des actes de violence, en plus de faciliter le processus de fouille et de distinguer les personnes incarcérées du personnel et des visiteurs. Les personnes incarcérées seront mises à contribution pour la confection et le nettoyage des vêtements prêtés.

Un premier projet pilote d'une durée de 12 mois est prévu à l'Établissement de détention de Roberval. Les paramètres pour le déploiement de vêtements institutionnels à l'échelle du Québec seront déterminés en fonction des conclusions tirées du projet. L'Établissement de détention de Roberval a été ciblé comme site puisqu'il dispose d'un atelier de couture et de travailleurs incarcérés en mesure de confectionner les pantalons.

Rappelons qu'en plus de Service correctionnel Canada, neuf provinces et un territoire ont déjà adopté le port de vêtements institutionnels dans leurs établissements de détention.

Citation :

« Notre priorité absolue est d'assurer la sécurité de tout le personnel qui travaille dans nos établissements de détention, en plus de celle de la population carcérale. En permettant aux comités de discipline d'avoir recours à un plus large éventail de sanctions, nous ajoutons un rempart contre les écarts de conduite et les gestes de violence. De plus, l'introduction des vêtements institutionnels propose aussi un levier intéressant pour lutter plus efficacement contre le trafic et la contrebande, tout en favorisant la réinsertion sociale par le travail. Ces deux nouvelles mesures, qui viennent s'ajouter au retour en cellule des personnes incarcérées à 21 h, nous offrent des outils plus efficaces pour assurer le maintien de l'ordre et renforcer la sécurité à l'intérieur de nos établissements de détention. »

Ian Lafrenière, vice-premier ministre, ministre de la Sécurité intérieure et, ministre responsable des Relations avec les Premières Nations et les Inuit

Lien connexe :

Pour plus de détails, consultez la page sur le Fonds de soutien à la réinsertion sociale.

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SOURCE Ministère de la Sécurité intérieure

Source : Maxime Tardif, Attaché de presse, Cabinet du vice-premier ministre, ministre de la Sécurité intérieure et ministre responsable des Relations avec les Premières Nations et les Inuit, 819 444-7064, [email protected]; Information : Relations médias, Direction des communications, Ministère de la Sécurité intérieure, 418 646-6777, poste 30274, [email protected]