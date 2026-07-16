Aéroport régional de Val-d'Or - Le gouvernement Fréchette accorde près de 3,8 M$ pour la réfection de la piste

QUÉBEC, le 16 juill. 2026 /CNW/ -- Dans le but de maintenir cette installation aéroportuaire stratégique et de soutenir le développement économique local, le gouvernement du Québec accorde une aide financière maximale de 3 768 763 $ à l'Aéroport régional de Val-d'Or pour achever la réfection de sa piste principale. Le ministre des Transports et de la Mobilité durable, M. Benoit Charette, a annoncé aujourd'hui cet investissement qui contribuera à préserver la sécurité, la fiabilité et la capacité opérationnelle de cette infrastructure essentielle de l'Abitibi-Témiscamingue et du Nord-du-Québec.

Constituant l'un des plus importants aéroports régionaux du Québec, l'aéroport de Val-d'Or sert notamment de base aux opérations de la Société de protection des forêts contre le feu (SOPFEU), qui y poste des avions-citernes.

Citations

« L'aéroport régional de Val-d'Or a la chance de disposer d'une piste d'atterrissage d'une longueur exceptionnelle, héritée de son passé militaire. Il s'agit d'un acquis stratégique inestimable, qui permet ainsi d'accueillir une grande variété d'aéronefs, pour une multitude d'usages. C'est pourquoi il était primordial pour notre gouvernement de contribuer à la préservation de cette infrastructure qui joue un rôle incontournable dans le développement de la région. »

Benoit Charette, ministre des Transports et de la Mobilité durable

« Cet investissement est une très bonne nouvelle pour la région de l'Abitibi-Témiscamingue et le Nord-du-Québec. En plus d'assurer et de maintenir un développement économique important, ce financement garantit la sécurité et le bon fonctionnement des activités de l'aéroport. Une annonce positive qui sera, sans aucun doute, bien accueillie! »

Daniel Bernard, ministre délégué à l'Économie et aux Petites et Moyennes Entreprises et député de Rouyn-Noranda-Témiscamingue

« C'est aujourd'hui l'annonce d'un investissement majeur, qui témoigne de la volonté ferme de notre gouvernement de propulser l'Abitibi-Témiscamingue vers les plus hauts sommets. En soutenant ce projet, nous soutenons aussi tous les citoyens qui transitent par cet aéroport régional stratégique, qui se veut également la porte vers le Grand Nord. Nous nous donnons ainsi les moyens de dynamiser durablement l'économie de notre territoire, pour le bénéfice direct de toutes nos communautés. »

Suzanne Blais, adjointe gouvernementale du ministre délégué aux Régions pour l'Abitibi-Témiscamingue et députée d'Abitibi-Ouest

Faits saillants

Le coût total des travaux est estimé à plus de 19,5 M$ et vise la réfection de la longue piste de 3 km. Les dernières interventions majeures de resurfaçage remontaient à 1994.

Une première phase de travaux, qui a coûté 14,8 M$, a été réalisée en 2024. Elle consistait dans la réfection du tablier principal, des voies de circulation adjacentes, ainsi que du balisage lumineux. Le gouvernement du Québec a alors contribué avec un soutien financier de près de 3,7 M$.

L'aide financière annoncée aujourd'hui est en cohérence avec la Politique de mobilité durable - 2030, qui vise notamment à offrir des infrastructures aéroportuaires sécuritaires répondant aux besoins de la population.

Lien connexe

Politique de mobilité durable - 2030

Le ministère des Transports et de la Mobilité durable sur les médias sociaux :

Facebook

X

Instagram

LinkedIn

SOURCE Cabinet du ministre des Transports et de la Mobilité durable

Source : Tania Michaud, Attachée de presse, Cabinet du ministre des Transports et de la Mobilité durable, Tél. : 581 998-7583, [email protected]; Pour information : Relations avec les médias, Direction générale des communications, Ministère des Transports et de la Mobilité durable, Tél. : Québec : 418 644-4444, Montréal : 514 873-5600, Sans frais : 1 866 341-5724, [email protected]