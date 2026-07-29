Invitation aux médias - Pont commémoratif Sergente-Maureen-Breau - Suivi de l'initiative du Devoir de mémoire pour les policiers et policières décédés dans l'exercice de leurs fonctions

QUÉBEC, le 29 juill. 2026 /CNW/ -- Le vice-premier ministre, ministre de la Sécurité intérieure et ministre responsable des Relations avec les Premières Nations et les Inuit, M. Ian Lafrenière, convie les représentants des médias à une mêlée de presse concernant le dévoilement du pont commémoratif Sergente-Maureen-Breau, dans le cadre de l'initiative Devoir de mémoire visant à honorer les policiers et les policières qui sont décédés dans l'exercice de leurs fonctions.

Les journalistes qui souhaitent y participer doivent au préalable obtenir une accréditation en écrivant, avant 10 h le jeudi 30 juillet, à [email protected]. Seules personnes ayant reçu une confirmation de leur inscription pourront y assister. Cette confirmation de même que l'information sur le lieu où se tiendra la mêlée de presse leur seront transmises vers 11 h, le 30 juillet.

AIDE-MÉMOIRE

Date : Jeudi 30 juillet 2026 Heure : 16 h 30 Lieu : Trois-Rivières (Québec)

SOURCE Ministère de la Sécurité intérieure

Source : Maxime Tardif, Attaché de presse, Cabinet du vice-premier ministre, ministre de la Sécurité intérieure et ministre responsable des Relations avec les Premières Nations et les Inuit, 819 444-7064, [email protected]; Information : Relations médias, Direction des communications, Ministère de la Sécurité intérieure, 418 646-6777, poste 30274, [email protected]