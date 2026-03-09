AVIS AUX MÉDIAS - Faire front pour le Québec - À l'approche du budget Girard, la CSN manifeste contre les coupes en enseignement supérieur

MONTRÉAL, le 9 mars 2026 /CNW/ - Des membres de la Confédération des syndicats nationaux (CSN) manifesteront le 10 mars 2026 à compter 12 h 30 devant les bureaux montréalais de la ministre québécoise de l'Enseignement supérieur, Martine Biron. Les médias sont invités à assister aux allocutions des porte-paroles de la CSN, du Conseil central du Montréal métropolitain (CCMM-CSN), de la Fédération des employées et employés de services publics (FEESP-CSN), de la Fédération nationale des enseignantes et des enseignants du Québec (FNEEQ-CSN) et de la Fédération des professionnèles (FP-CSN), qui seront sur place pour dénoncer les nombreuses coupes budgétaires et leurs conséquences sur le réseau collégial et les universités.

Quand : Mardi 10 mars 2026 à 12 h 30



Où : Rassemblement au 600, rue Fullum, Montréal (Québec) H2K 4L1



Qui : Katia Lelièvre, vice-présidente de la CSN

Bertrand Guibord, président du CCMM-CSN

Marie-Noël Bouffard, présidente par intérim du Secteur soutien cégeps de la FEESP-CSN

Yves de Repentigny, vice-président de la FNEEQ-CSN et responsable du regroupement cégep de la fédération



Quoi : Manifestation et discours contre les coupes budgétaires en enseignement supérieur

Fondée en 1921, la CSN est la plus importante centrale syndicale et représente près de 50 000 membres en enseignement supérieur, répartis au sein de trois fédérations.

Le Conseil central du Montréal métropolitain-CSN (CCMM-CSN) rassemble tous les syndicats de la CSN de la région du Montréal métropolitain, de Laval, du Nunavik et d'Eeyou Istchee Baie-James. Il compte près de 400 syndicats représentant plus de 110 000 membres œuvrant dans tous les secteurs d'activités, tels que la construction, la santé et les services sociaux, les communications, l'industrie manufacturière, les services publics et parapublics, l'éducation, le commerce, etc.

Avec ses 6 300 membres travaillant dans le soutien au niveau collégial, répartis dans 34 établissements collégiaux et un centre informatique, la Fédération des employées et employés de services publics (FEESP-CSN) représente plus de 70 % du personnel de soutien dans les cégeps au Québec.

La Fédération nationale des enseignantes et des enseignants du Québec (FNEEQ-CSN) parle au nom de 85 % des professeur-es de cégep et de 80 % des chargé-es de cours des universités québécoises. Elle regroupe quelque 40 000 membres dans 45 cégeps, 47 établissements privés et 12 universités. La FNEEQ-CSN représente aussi près de 6 000 étudiantes et étudiants salarié-es des universités.

La Fédération des professionnèles (FP-CSN) représente quelque 10 500 professionnèles, techniciennes et techniciens de partout au Québec, dont plus de 750 professionnèles du réseau collégial et universitaire et près de 1 500 professeur-es d'université.

