Loi 11 - Un projet législatif qui remet en question les visées commerciales actuelles de la SAQ

MONTRÉAL, le 26 févr. 2026 /CNW/ - À la suite de l'annonce de l'intention du gouvernement du Québec de permettre la vente de produits prêts-à-boire à base de spiritueux en épiceries et en dépanneurs, le Syndicat des employé-es de magasins et de bureaux de la Société des alcools du Québec (SEMB-SAQ-CSN) tient à souligner les incohérences et à réitérer les risques des visées commerciales actuelles de la SAQ pour la santé publique.

« Avec la loi 11, qui permettrait aux épiceries et aux dépanneurs de vendre des produits prêts-à-boire à base de spiritueux incluant 7 % d'alcool et moins, on se demande si le gouvernement et la haute direction de la SAQ se parlent, déclare le président du syndicat, Martin Lachance. Alors que la SAQ s'apprête à mettre en service 92 mini-agences de type Zone SAQ dès ce printemps, le projet législatif du gouvernement vient contrecarrer l'objectif principal de ces mini-agences, qui visaient, entre autres, à concurrencer directement les prêts-à-boire à base de malt vendus en dépanneur et épicerie. »

« La SAQ l'avait souligné : un de ses objectifs depuis un an vise à récupérer des parts de marché auprès des distributeurs de produits de malt. Un autre de ses objectifs visait à cibler la génération Z en proposant des produits prêts-à-boire à base de spiritueux dans ces Zones SAQ. L'intention du gouvernement rend donc carrément inutile l'idée même de déployer des Zones SAQ », revendique monsieur Lachance.

« Si le projet de Loi 11 se concrétise, le SEMB-SAQ-CSN demande conséquemment à la SAQ de renoncer à l'ouverture prochaine des nouvelles Zones SAQ en milieu urbain, puisque les produits prêts-â-boire à base de spiritueux seraient offerts dans tous les commerces vendant de l'alcool. Peu importe l'adoption ou non de cette loi. Notre argument principal contre le déploiement de ces mini-agences demeure toutefois entier : pour des raisons de santé et de sécurité du public, la vente de spiritueux et de produits à forte teneur en alcool doit demeurer sous le contrôle exclusif des succursales de la SAQ », conclut Martin Lachance.

À propos

Le Syndicat des employé-es de magasins et de bureaux de la SAQ (SEMB-SAQ-CSN) représente les 5000 employé-es de magasins et de bureaux de la SAQ, partout au Québec. Il est affilié à la Fédération des employées et employés de services publics-CSN, qui compte plus de 425 syndicats affiliés représentant 69 000 membres œuvrant dans le domaine des services publics et parapublics. Le Conseil central du Montréal métropolitain-CSN rassemble 110 000 membres dans 400 syndicats de la CSN de la région du Montréal métropolitain, de Laval, du Nunavik et d'Eeyou Istchee Baie-James.

Forte de ses 330 000 membres, la Confédération des syndicats nationaux (CSN) est présente dans l'ensemble des régions du Québec et ailleurs au Canada.

