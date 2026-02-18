La CSN dénonce des suppressions de postes affectant les services au CISSS de Laval

LAVAL, QC, le 18 févr. 2026 /CNW/ - Alors que le réseau de la santé et des services sociaux au Québec traverse une crise majeure, les directives budgétaires imposées par Santé Québec ne font que dégrader la situation. Le Syndicat des travailleuses et travailleurs du CISSS de Laval-CSN, la Fédération de la santé et des services sociaux (FSSS-CSN), le Conseil central du Montréal métropolitain-CSN (CCMM-CSN), ainsi que la Confédération des syndicats nationaux (CSN) unissent leurs voix afin de dénoncer les suppressions de postes au CISSS de Laval découlant de ces demandes de compressions budgétaires, ainsi que de la privatisation des services publics. Ces décisions affecteront négativement la qualité des services aux usagères et usagers.

En plus des quelque 500 postes supprimés depuis octobre 2024, le CISSS de Laval débute 2026 en poursuivant les abolitions. Les suppressions toucheront plus de 338 postes, essentiellement de préposé aux bénéficiaires (PAB) en CHSLD à temps complet, qui seront en partie convertis en temps partiel. De plus, c'est 120 postes d'auxiliaire aux services de santé et sociaux (ASSS) du soutien à domicile qui ne seront pas renouvelés à mesure qu'il y aura des départs, et qui seront remplacés par de la sous-traitance.

Nathalie Bourque, présidente du Syndicat des travailleuses et travailleurs du CISSS de Laval-CSN, s'inquiète des répercussions de ces décisions sur les personnes usagères: « La direction justifie les coupes de PAB et la réduction du ratio PAB/résidents de 1 sur 5 à 1 sur 6, voire 1 sur 8, en invoquant l'obligation d'avoir une saine gestion financière et le fait que ces ratios demeurent sécuritaires. Ce qu'elle omet de dire, c'est que ce seuil est minimal et vise uniquement à assurer une sécurité et des soins de base sans assurer la dignité des patients. Ce n'est pas réaliste de penser qu'autant de suppressions de postes terrain n'affecteront pas directement la qualité des services. »

« Il faut apprendre des erreurs de la pandémie. Actuellement, ce qu'on nous propose, ce sont des services minimaux, une sécurité minimale et une incapacité de bien accompagner les personnes résidentes au quotidien. Si une épidémie de gastro ou encore d'influenza subvenait, il serait très difficile d'y faire face. Ces suppressions de postes auront pour effet d'augmenter la charge de travail, d'appauvrir les travailleuses et les travailleurs, de précariser les soins aux usagères et usagers, ainsi que de favoriser la sous-traitance. C'est un recul social majeur pour récupérer un peu d'argent », dit Réjean Leclerc, président de la Fédération de la santé et des services sociaux (FSSS-CSN).

Cette logique comptable ne tient pas la route, explique Chantal Morin, 1re vice-présidente du Conseil central du Montréal métropolitain-CSN (CCMM-CSN) : « D'un côté, le gouvernement dit qu'il veut économiser. Mais, de l'autre, il investit des sommes colossales dans des salaires et bonus aux nouveaux cadres implantés dernièrement. Il vise à sous-traiter une partie de ses services au secteur privé, alors que de nombreuses études démontrent que le recours au privé coûte plus cher pour une qualité de service moindre. Il est plus difficile d'avoir une continuité des soins, sans parler de la précarisation des conditions de travail. On ne peut pas accepter ça ni pour nos ainé-es ni pour nos membres. Ce sont les droits et la dignité des personnes qui sont en jeu. »

La CSN, qui est actuellement en campagne sur le thème Faire front pour le Québec, entend interpeller les différents partis politiques dans les prochains mois. « La recette des compressions et de l'austérité budgétaire en santé et services sociaux, on nous l'a déjà servie durant les années Couillard-Barrette et on en paie encore le prix aujourd'hui. Ce n'est pas parce qu'on passe maintenant par une agence-paravent comme Santé Québec pour procéder aux mêmes compressions budgétaires qu'on va obtenir des résultats différents. À l'aube de la prochaine campagne électorale, on espère que les partis politiques qui aspirent à prendre le pouvoir ne répéteront pas les mêmes erreurs que la CAQ et comprendront qu'un financement soutenu de notre réseau public de santé est la seule façon de redresser la situation lamentable dans laquelle on est plongée depuis trop longtemps déjà », conclut François Enault, 1er vice-président de la CSN.

Une pétition a été lancée à ce sujet par le Syndicat des travailleuses et travailleurs du CISSS de Laval-CSN : https://www.change.org/p/contre-les-coupures-de-237-postes-%C3%A0-temps-complet-au-cisss-de-laval?utm_medium=custom_url&utm_source=share_petition&recruited_by_id=79f07ca0-08e6-11f1-b06b-7fd7c0e2c6f1

Ce syndicat représente les travailleuses et les travailleurs de la santé et des services sociaux du CISSS de Laval, des catégories 2, 3 et DRILLL, soit un peu moins de 5 000 membres. Sa mission est de défendre et de préserver les droits, les conditions de travail, la santé et la sécurité de ses membres qui donnent des services essentiels à la population.

Le Conseil central du Montréal métropolitain-CSN (CCMM-CSN) rassemble tous les syndicats de la CSN de la région du Montréal métropolitain, de Laval, du Nunavik et d'Eeyou Istchee Baie-James. Il compte près de 400 syndicats représentant plus de 110 000 membres œuvrant dans tous les secteurs d'activités, tels que la construction, la santé et les services sociaux, les communications, l'industrie manufacturière, les services publics et parapublics, l'éducation, le commerce, etc.

La Fédération de la santé et des services sociaux (FSSS-CSN), affiliée à la Confédération des syndicats nationaux (CSN), est la plus grande organisation syndicale en santé et services sociaux et services de garde éducatifs à l'enfance. Force reconnue du syndicalisme au Québec, elle compte plus de 140 000 membres, dont 80 % sont des femmes, répartis dans plus de 260 syndicats se trouvant sur l'ensemble du Québec.

Fondée en 1921, la CSN est une organisation syndicale qui œuvre pour une société solidaire, démocratique, juste, équitable et durable. À ce titre, elle s'engage dans plusieurs débats qui intéressent la société québécoise. Elle regroupe plus de 330 000 travailleuses et travailleurs réunis sur une base sectorielle ou professionnelle dans 8 fédérations, ainsi que sur une base régionale dans 13 conseils centraux, principalement sur le territoire du Québec.

