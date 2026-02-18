Invitation aux médias - La Confédération des syndicats nationaux (CSN) dénonce des suppressions de postes affectant les services au CISSS de Laval

LAVAL, QC, le 18 févr. 2026 /CNW/ - Le Syndicat des travailleuses et travailleurs du CISSS de Laval-CSN, la Fédération de la santé et des services sociaux (FSSS-CSN), le Conseil central du Montréal métropolitain-CSN (CCMM-CSN), ainsi que la Confédération des syndicats nationaux (CSN) invitent les médias à un point de presse qui se déroulera lors d'un rassemblement festif devant l'Hôpital de la Cité-de-la-Santé à Laval.

Alors que le réseau de la santé et des services sociaux au Québec traverse une crise majeure, les directives budgétaires imposées par Santé Québec ne font que dégrader la situation. Les différentes composantes de la CSN dénoncent les centaines de suppressions de postes au CISSS de Laval découlant de ces demandes de compressions budgétaires, ainsi que de la privatisation des services publics. Ces décisions affecteront négativement la qualité des services aux usagères et usagers.

Quoi : point de presse lors d'un rassemblement festif

Où : devant l'Hôpital de la Cité-de-la-Santé

1755 boulevard René-Laennec, Laval (Québec) H7M 3L9

Quand : 18 février de 11 h 30 à 13 h 30. Un point de presse est prévu à 12 h 15 et, par la suite, des entrevues privées.

Prendrons la parole :

Nathalie Bourque, présidente du Syndicat des travailleuses et travailleurs du CISSS de Laval-CSN ;

Réjean Leclerc, président de la Fédération de la santé et des services sociaux (FSSS-CSN) ;

Chantal Morin, 1 re vice-présidente du Conseil central du Montréal métropolitain (CCMM-CSN) ;

vice-présidente du Conseil central du Montréal métropolitain (CCMM-CSN) ; François Enault, 1er vice-président de la Confédération des syndicats nationaux (CSN).

À propos

Le Syndicat des travailleuses et travailleurs du CISSS de Laval-CSN compte un peu moins de 5000 membres et est appuyé dans cette revendication par le Conseil central du Montréal métropolitain-CSN (CCMM-CSN), qui rassemble plus de 110 000 travailleuses et travailleurs, par la Fédération de la santé et des services sociaux (FSSS-CSN) comptant plus de 140 000 membres, ainsi que par la Confédération des syndicats nationaux (CSN) regroupant près de 330 000 membres dans toutes les régions du Québec.

SOURCE Conseil central du Montréal métropolitain (CCMM-CSN)

Geneviève Lambert-Pilotte, conseillère syndicale à l'information, Conseil central du Montréal métropolitain-CSN, Cellulaire : 514 266-7855, [email protected]