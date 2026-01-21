Mandat de grève au GRIP : Igloofest pourrait être affecté

MONTRÉAL, le 21 janv. 2026 /CNW/ - Les travailleuses et les travailleurs du Groupe de recherche et d'intervention psychosociale (GRIP) viennent de se doter à l'unanimité d'un mandat de cinq jours de grève. La rémunération est au cœur de l'impasse, particulièrement pour les salarié-es affectés aux événements (occasionnels), qui demandent un redressement salarial.

Si elle est exercée, la grève pourrait affecter la présence des personnes intervenant lors du festival Igloofest, qui se tiendra jusqu'au 7 février. Œuvrant à Montréal en réduction des méfaits, en prévention des violences sexuelles et en diffusion de l'information concernant les substances psychoactives, les intervenants du GRIP négocient une première convention collective.

« Les intervenants du GRIP se sont syndiqués pour que leur travail soit reconnu à sa juste valeur et pour lutter contre l'arbitraire patronal. On va tout faire pour ne pas avoir à exercer la grève, mais on n'hésitera pas si l'employeur nous y pousse », explique Rosalie, présidente du Syndicat des travailleuses et des travailleurs en intervention communautaire de la CSN.

Alors que la crise des surdoses persiste au Québec, la prévention est de plus en plus demandée dans les festivals de la région métropolitaine. L'INSPQ projette plus de 600 surdoses en 2025.

« En ce moment, les conditions de travail du GRIP nuisent à la rétention des travailleurs, et donc à long terme, à l'expertise interne. Au lieu d'étioler la force de travail, le GRIP a largement avantage à ajuster les salaires », ajoute Lucie Longchamp, vice-présidente de la Fédération de la santé et des services sociaux de la CSN.

« Les festivals de Montréal font sa renommée. Afin que ces derniers soient sécuritaires, le travail de prévention et d'éducation des intervenants du GRIP est essentiel. Il doit être valorisé et rémunéré à sa juste valeur, c'est une question de respect », explique le président du Conseil central du Montréal métropolitain, Bertrand Guibord.

SOURCE CSN - Confédération des syndicats nationaux

