Entente de principe pour les employé-es de la SQDC syndiqués à la CSN

MONTRÉAL, le 12 févr. 2026 /CNW/ - Une entente de principe est intervenue dans la nuit du 12 février 2026 entre le Syndicat des employées et employés de la SQDC-CSN et leur employeur. Celle-ci sera bientôt présentée aux membres qui se prononceront sur tout son contenu. Aucune entrevue ne sera accordée d'ici là.

Le Syndicat des employées et employés de la SQDC-CSN représente environ 220 syndiqué-es répartis dans dix-neuf succursales. Fondée en 1947, la FEESP-CSN compte plus de 425 syndicats affiliés représentant environ 65 000 membres œuvrant dans le domaine des services publics et parapublics.

Fondée en 1921, la CSN est une organisation syndicale qui œuvre pour une société solidaire, démocratique, juste, équitable et durable. À ce titre, elle s'engage dans plusieurs débats qui intéressent la société québécoise. Elle regroupe plus de 330 000 travailleuses et travailleurs réunis sur une base sectorielle ou professionnelle dans 8 fédérations, ainsi que sur une base régionale dans 13 conseils centraux, principalement sur le territoire du Québec.

