MONTRÉAL, le 9 mars 2026 /CNW/ - Le Syndicat du personnel de bureau, des techniciens et techniciennes et des professionnel-les de l'administration du CIUSSS du Centre-Ouest-de-l'Île-de-Montréal-CSN a déposé vendredi une requête en accréditation auprès du Tribunal administratif du travail (TAT) pour représenter l'ensemble des salarié-es de cette catégorie de personnel du CIUSSS du CODIM.

Rappelons que ces travailleuses et travailleurs sont les seuls salarié-es du réseau public à ne pas être syndiqués. Parmi les raisons ayant convaincu une majorité du personnel à signer une carte d'adhésion à la CSN, notons les projets de réorganisation annoncés par Santé Québec ainsi que les droits et protections prévus à la convention collective de la Fédération de la santé et des services sociaux (FSSS-CSN) dont ils pourront désormais se prévaloir.

« Nous sommes heureux d'accueillir ces travailleuses et travailleurs au sein de notre mouvement, réagit la présidente de la CSN, Caroline Senneville. Cela illustre bien la pertinence, en 2026, de se syndiquer. C'est le seul moyen de se donner un véritable pouvoir sur ses conditions de travail. Nous mettrons tout en œuvre, dès maintenant pour outiller ce nouveau syndicat, pour former ses futurs représentantes et représentants et pour mettre sur pied une structure de fonctionnement efficace, à l'écoute des besoins de tous ses membres. »

S'il est accrédité par le TAT, le nouveau syndicat sera affilié à la FSSS-CSN de même qu'au Conseil central du Montréal métropolitain (CCMM-CSN) et bien entendu, à la Confédération des syndicats nationaux.

SOURCE CSN - Confédération des syndicats nationaux

Pour information : Jean-Pierre Larche, Information-CSN, 514 605-0757 ou [email protected]