Appui de 780 000 $ pour développer l'accès à la nature dans la région de la Chaudière-Appalaches

SAINT-LAZARE-DE-BELLECHASSE, QC, le 27 juin 2024 /CNW/ - La députée de Bellechasse, Mme Stéphanie Lachance, a annoncé aujourd'hui, au nom de la ministre du Tourisme et ministre responsable de la région de Lanaudière, Mme Caroline Proulx, un appui total de 780 000 $ au Parc régional du Massif-du-Sud et au Sentier de vélo Mont-Orignal pour soutenir la réalisation de deux projets favorisant le développement de leur offre et de l'accès à la nature.

Un montant de 500 000 $ est octroyé au Parc régional du Massif-du-Sud pour la construction d'une tour architecturale et la bonification de l'offre d'hébergement. Cette somme est accordée dans le cadre du Programme de développement de l'offre touristique des parcs régionaux (programme DOTPR) du ministère du Tourisme, dont la gestion a été confiée à l'Association des parcs régionaux du Québec.

Sentier de vélo Mont-Orignal se voit remettre 280 000 $ pour l'aménagement de sentiers de vélo de montagne, de randonnée pédestre, de raquette et de ski de montagne. Cette aide financière est attribuée grâce aux 11 millions de dollars rendus disponibles par le gouvernement du Québec pour la réalisation de plans d'action concertés et durables en tourisme de montagne. L'objectif de cette enveloppe : soutenir les communautés de montagne du Québec qui font face à des défis économiques, sociaux et environnementaux, particulièrement celles qui se sont développées autour d'un pôle unique, comme le ski alpin.

« Les parcs régionaux et les montagnes, de véritables joyaux de notre destination, permettent à la population québécoise et aux visiteurs de profiter de la beauté du territoire. Grâce à ces programmes, notre gouvernement leur donne les moyens de développer une offre quatre saisons encore plus riche tout en accentuant leur accessibilité et la sécurité de leurs installations. Une de nos priorités est de favoriser l'accès à la nature, et c'est avec un soutien comme celui-ci que nos attraits naturels séduiront davantage de clientèle, au bénéfice de l'économie locale. Je salue leurs équipes pour leur engagement à faire croître et à protéger ces endroits précieux. »

Caroline Proulx, ministre du Tourisme et ministre responsable de la région de Lanaudière

« Notre gouvernement est fier de soutenir des initiatives touristiques qui dynamiseront encore plus nos régions. Les retombées socioéconomiques engendrées par les projets du Parc régional du Massif-du-Sud et du Sentier de vélo Mont-Orignal rejailliront sur l'ensemble de la Chaudière-Appalaches, et je m'en réjouis! »

Andrée Laforest, ministre des Affaires municipales et ministre responsable de la région du Saguenay-Lac-Saint-Jean

« Cette aide financière contribuera à bonifier l'offre touristique et l'attractivité de notre région. Grâce à ces développements, ces deux attraits consolident leur statut d'incontournables pour nos visiteurs. Le tourisme participe à enrichir le Québec, et c'est en encourageant sa croissance avec des projets semblables qu'on engendrera plus de richesses pour notre communauté. »

Stéphanie Lachance, députée de Bellechasse

« En offrant un accès de qualité à la nature aux populations locales comme à la clientèle touristique, les parcs régionaux contribuent de manière importante au dynamisme économique et touristique des régions du Québec. Ils jouent également un rôle déterminant dans notre santé collective, puisqu'ils encouragent la population à être active en plein air. Depuis sa création en 2021, le programme DOTPR soutient des projets novateurs, qui rehaussent l'offre récréotouristique partout au Québec. Nous sommes fiers de participer à la reconnaissance de notre territoire comme destination durable et responsable de même que comme un incontournable pour les adeptes de plein air et de nature. »

Stéphane Michaud, président de l'Association des parcs régionaux du Québec

« Je salue le dynamisme des gestionnaires du Parc régional du Massif-du-Sud et du Sentier de vélo Mont-Orignal, qui poursuivent la diversification et la bonification de leurs offres par le développement d'activités quatre saisons. En plus de faire face à l'adaptation aux changements climatiques, ces développements visent à faire de ces endroits de véritables destinations de montagne, tant pour la communauté que pour les touristes. »

Richard Moreau, directeur général de Tourisme Chaudière-Appalaches

« Nous sommes très heureux de compter sur cette aide financière, qui se traduira par l'aménagement et l'ouverture de deux nouveaux secteurs de camping consacrés aux roulottes et aux petits véhicules récréatifs motorisés dès cet été, bonifiant ainsi notre offre de camping à plus de 80 sites au Parc régional du Massif-du-Sud. Ce soutien aidera aussi à terminer les analyses, la conception et la construction de la tour signature d'observation architecturale dans le secteur des Trois-Fourches, permettant d'offrir un nouveau produit d'appel pour nos clientèles au cours des prochaines années. »

Jean-François Préfontaine, directeur général du Parc régional du Massif-du-Sud

« Sentier de vélo Mont-Orignal se voit attribuer une somme de 280 000 $ qui servira au développement d'un nouveau secteur de vélo de montagne s'adressant cette fois-ci davantage aux adeptes de niveau débutant-intermédiaire ainsi qu'aux familles. Cette aide financière contribuera également à l'aménagement de sentiers de randonnée pédestre, de raquette ainsi que de ski de montagne. De plus, ce projet bonifiera l'offre touristique et l'attractivité de notre région. »

Lorraine Fortin, présidente de Sentier de vélo Mont-Orignal

Faits saillants :

Créé en 2021 et doté d'une enveloppe de 12,5 millions de dollars, le programme DOTPR vise le développement d'une offre récréotouristique quatre saisons, accessible et sécuritaire dans les parcs régionaux du Québec, la mise en place ou la modernisation d'infrastructures à des fins d'activités touristiques et l'adoption de pratiques novatrices et durables en vue de permettre au Québec de se distinguer en tant que chef de file en matière de tourisme responsable.

doté d'une enveloppe de 12,5 millions de dollars, le programme DOTPR vise le développement d'une offre récréotouristique quatre saisons, accessible et sécuritaire dans les parcs régionaux du Québec, la mise en place ou la modernisation d'infrastructures à des fins d'activités touristiques et l'adoption de pratiques novatrices et durables en vue de permettre au Québec de se distinguer en tant que chef de file en matière de tourisme responsable. Le programme DOTPR est cohérent avec le Plan d'action pour un tourisme responsable et durable 2020-2025 du ministère du Tourisme. Ses critères de sélection comprennent l'inclusion de mesures qui réduisent les effets des projets sur l'environnement tout en générant des retombées sociales et économiques positives.

Les sommes allouées aux plans montagne proviennent de l'enveloppe du Plan d'action pour un tourisme responsable et durable (6,7 millions de dollars) du ministère du Tourisme, du ministère des Affaires municipales et de l'Habitation (2,3 millions) et du ministère de l'Économie, de l'Innovation et de l'Énergie (2 millions).

Elles permettent de soutenir des projets misant entre autres sur le développement ou la consolidation d'une offre touristique quatre saisons; le renforcement des chaînes d'approvisionnement locales et la mise en valeur des produits du Québec; la concertation de tous les acteurs territoriaux et l'adoption de pratiques responsables et durables par les entreprises.

