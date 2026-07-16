INVITATION AUX MÉDIAS - Conférence de presse concernant Génome Québec

MONTRÉAL, le 16 juill. 2026 /CNW/ -- Le ministre délégué à l'Économie et aux Petites et Moyennes Entreprises, M. Daniel Bernard, ainsi que la ministre de la Santé et ministre responsable des Aînés et des Proches aidants, Mme Sonia Bélanger, invitent les représentants des médias à une conférence de presse concernant Génome Québec.

Date : Le 17 juillet 2026

Heure : 9 h

Endroit : Montréal

Les journalistes qui souhaitent se rendre sur place doivent obligatoirement confirmer leur présence et transmettre une demande d'accréditation, en précisant leur nom et leur adresse courriel, à l'adresse suivante : [email protected]. L'adresse précise de l'événement leur sera alors transmise. Seuls les représentants des médias dûment accrédités pourront accéder à la salle.

SOURCE Cabinet du ministre délégué à l'Économie et aux Petites et Moyennes Entreprises

Sources : Juliette Ayachi, Attachée de presse, Cabinet du ministre délégué à l'Économie et aux Petites et Moyennes Entreprises, Cell. : 367 977-9913, [email protected]; Catherine Barbeau, Directrice des communications et des relations médias, Cabinet de la ministre de la Santé et ministre responsable des Aînés et des Proches aidants, Tél. : 514 554-4170, Courriel : [email protected]; Information : Relations médias, Direction des communications, Ministère de l'Économie, de l'Innovation et de l'Énergie, Courriel : [email protected]