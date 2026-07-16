Un investissement important pour renforcer les services de proximité en Minganie

HAVRE-SAINT-PIERRE, QC, le 16 juill. 2026 /CNW/ - La ministre des Ressources naturelles et des Forêts, ministre responsable de la Société du Plan Nord et députée de Duplessis, Kateri Champagne Jourdain, est heureuse d'annoncer une aide financière de 740 970 dollars au Centre d'action bénévole (CAB) de la Minganie pour soutenir son projet d'agrandissement et de modernisation, un investissement qui permettra d'améliorer les services offerts aux personnes vulnérables, aux familles et aux aînés de la région.

Ce projet majeur, dont la valeur totale s'élève à plus de 2,2 millions de dollars, répondra à une demande croissante pour le comptoir alimentaire, la popote roulante et le centre de jour. Il permettra de réaliser ce qui suit :

Agrandir et modifier les espaces dédiés aux services à la population offerts par l'organisme;

Créer de nouveaux espaces pour les services aux aînés et le maintien à domicile;

Améliorer les conditions de travail des intervenants et des bénévoles;

Augmenter la capacité de production des repas;

Optimiser l'efficacité des opérations grâce à une meilleure organisation de l'espace;

Assurer une production plus importante pour répondre à la demande croissante;

Réduire les coûts alimentaires grâce à l'achat en volume;

Soutenir un nombre plus important de personnes vulnérables sur le territoire, la modernisation complète de la cuisine, qui deviendra une cuisine commerciale, répondant aux normes professionnelles.

Rappelons que le CAB joue un rôle essentiel en offrant des services et des activités auprès de huit municipalités et de deux collectivités innues réparties sur les 300 kilomètres de littoral du territoire de la Minganie. Chaque année, il offre une gamme de services de proximité qui contribuent à briser l'isolement, à favoriser le maintien à domicile et à soutenir les familles.

Cette aide financière provient de l'enveloppe d'opportunité de la Société du Plan Nord, qui soutient des projets d'envergure répondant aux besoins prioritaires des collectivités situées au nord du 49e parallèle, conformément au Plan d'action nordique 2023-2028.

Citations :

« Grâce à cet investissement de plus de 740 000 dollars, nous donnons au Centre d'action bénévole les moyens de poursuivre sa mission auprès des personnes qui en ont le plus besoin. Soutenir les services de proximité, c'est investir directement dans la qualité de vie des Nord-Côtiers, c'est favoriser le maintien à domicile de nos aînés, et c'est renforcer l'entraide qui fait la force de notre communauté. »

Kateri Champagne Jourdain, ministre des Ressources naturelles et des Forêts, ministre responsable de la Société du Plan Nord et députée de Duplessis

« Grâce à votre précieux soutien, un projet structurant comme celui-ci devient une réalité. Les besoins des Minganoises et des Minganois ne cessent de croître, et cet agrandissement nous permettra d'offrir des services encore mieux adaptés à notre communauté. Merci de croire en notre mission et de contribuer à bâtir l'avenir du Centre d'action bénévole de la Minganie. »

Tressy Saint-Pierre, directrice du Centre d'action bénévole de la Minganie

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SOURCE Société du Plan Nord

Source : Naomy Martin, Attachée de presse, Cabinet de la ministre des Ressources naturelles et des Forêts et de la ministre responsable de la Société du Plan Nord, Cell. : 367 977-7465, [email protected]; Information : Laurie Richard, Conseillère en communication, Société du Plan Nord, Tél. : 418 643-1874, poste 66455