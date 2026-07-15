Publication du rapport issu des consultations : Québec poursuit son chantier sur la modernisation du secteur des boissons alcooliques

MONTRÉAL, le 15 juill. 2026 /CNW/ -- Le ministre délégué à l'Économie et aux Petites et Moyennes Entreprises, M. Daniel Bernard, le vice-premier ministre, ministre de la Sécurité intérieure et ministre responsable des Relations avec les Premières Nations et les Inuit, M. Ian Lafrenière, et le ministre des Finances, M. Eric Girard, saluent la publication du rapport issu des consultations menées récemment pour moderniser le cadre légal québécois en matière de boissons alcooliques.

Ce rapport, produit par le comité interministériel coprésidé par Mmes France Dionne et Diane Lemieux, présente des constats et des pistes de réflexion. Il rejoint la volonté du gouvernement de favoriser la productivité et la compétitivité des entreprises québécoises afin que cette industrie puisse atteindre son plein potentiel et poursuivre son expansion.

Les deux journées de consultation, tenues respectivement le 4 mai 2026 à Montréal et le 15 mai 2026 à Québec, ont rassemblé près de 70 acteurs de l'industrie, représentant des titulaires de permis d'alcool, des détaillants et des fabricants. Cette grande mobilisation visait à recueillir leurs points de vue, leurs principales contraintes et leurs besoins ainsi qu'à explorer des pistes de modernisation possibles pour le secteur.

Les propositions et les éléments de réflexion formulés dans le rapport permettront d'alimenter les travaux du gouvernement visant à élaborer un nouveau cadre légal pour le secteur des boissons alcooliques, dans un souci d'équilibre entre le développement économique, la protection du public, la santé publique et le maintien d'un environnement de contrôle efficace.

Citations :

« L'industrie des boissons alcooliques est importante pour le développement économique de nos régions. Pour permettre la croissance des entreprises qui la composent, il faut leur offrir un environnement d'affaires accessible et compétitif. En modernisant l'encadrement de l'industrie, on réaffirme notre volonté d'être à l'écoute de leurs besoins, tout en faisant rayonner le savoir-faire des producteurs québécois. »

Daniel Bernard, ministre délégué à l'Économie et aux Petites et Moyennes Entreprises

« Dans le cadre de ce chantier sur la modernisation du secteur des boissons alcooliques, notre gouvernement juge important de tenir compte des répercussions potentielles sur la sécurité et la santé publiques. C'est pourquoi cet exercice vise à aligner le Québec sur les pratiques observées ailleurs au Canada et en Amérique du Nord, tout en maintenant un encadrement rigoureux, notamment pour lutter contre le crime organisé. »

Ian Lafrenière, vice-premier ministre, ministre de la Sécurité intérieure et ministre responsable des Relations avec les Premières Nations et les Inuit

« Au cours des dernières années, notre gouvernement a accompli plusieurs gestes concrets pour moderniser le cadre législatif et réglementaire applicable aux boissons alcooliques. Ce rapport constitue une étape importante de cette démarche. Nous prenons acte des constats et des recommandations, qui viendront alimenter nos travaux en vue d'élaborer un cadre plus simple, plus prévisible et mieux adapté aux réalités d'aujourd'hui, tout en maintenant les plus hauts standards de protection du public. »

Eric Girard, ministre des Finances

« Les consultations ont permis un échange riche sur différents points de vue, en toute transparence et franchise, permettant d'éclairer la prise de décision à venir. Nous sommes convaincues qu'il est possible de moderniser le cadre québécois en matière de boissons alcooliques, tout en favorisant le développement économique, et le maintien d'un environnement de surveillance et de contrôle nécessaire. »

Diane Lemieux et France Dionne, coprésidentes du comité interministériel

Faits saillants :

Pour réaliser leur mandat, les coprésidentes, M me Diane Lemieux, ancienne parlementaire et administratrice de sociétés, et M me France Dionne, directrice générale exécutive de l'Institut de tourisme et d'hôtellerie du Québec, ont été soutenues en amont par plusieurs partenaires gouvernementaux concernés par les enjeux soulevés, notamment : le ministère de l'Économie, de l'Innovation et de l'Énergie; la Régie des alcools, des courses et des jeux; le ministère des Finances; Revenu Québec; la Société des alcools du Québec; le ministère de la Sécurité intérieure; le ministère de l'Agriculture, des Pêcheries et de l'Alimentation; le ministère de la Santé et des Services sociaux.

Diane Lemieux, ancienne parlementaire et administratrice de sociétés, et M France Dionne, directrice générale exécutive de l'Institut de tourisme et d'hôtellerie du Québec, ont été soutenues en amont par plusieurs partenaires gouvernementaux concernés par les enjeux soulevés, notamment : La modernisation pourrait amener des modifications notamment à la Loi sur la Société des alcools du Québec, à la Loi sur les permis d'alcool ainsi qu'à la Loi sur les infractions en matière de boissons alcooliques.

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SOURCE Cabinet du ministre délégué à l'Économie et aux Petites et Moyennes Entreprises

Sources : Juliette Ayachi, Attachée de presse, Cabinet du ministre délégué à l'Économie et aux Petites et Moyennes Entreprises, Cell. : 367 977-9913; Courriel : [email protected]; Maxime Tardif, Attaché de presse, Cabinet du vice-premier ministre, ministre de la Sécurité intérieure et ministre responsable des Relations avec les Premières Nations et les Inuit, Tél. : 819 444-7064, Courriel : [email protected]; Amelia Benattia, Directrice des communications, Cabinet du ministre des Finances et ministre responsable des Infrastructures, Tél. : 514 294-2806, Courriel : [email protected]; Information : Relations médias, Direction des communications, Ministère de l'Économie, de l'Innovation et de l'Énergie, Courriel : [email protected]