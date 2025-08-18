Aider les personnes en perte d'autonomie à demeurer chez elles - 4,66 M$ POUR LA FORMATION EN SOUTIEN À DOMICILE

QUÉBEC, le 18 août 2025 /CNW/ - Le ministre délégué à l'Économie, ministre responsable de la Lutte contre le racisme et ministre responsable de la région de Laval, M. Christopher Skeete, la ministre de l'Emploi et ministre responsable de la région de la Côte-Nord, Mme Kateri Champagne Jourdain, et la ministre responsable des Aînés, ministre déléguée à la Santé et ministre responsable de la région des Laurentides, Mme Sonia Bélanger, annoncent un investissement de 4 660 000 $ pour de la formation destinée aux entreprises d'économie sociale en aide à domicile (EÉSAD).

Cet investissement, qui s'inscrit dans le Plan d'action gouvernemental en économie sociale 2025-2030, vise à former 600 aides à domicile sur deux ans dans le but d'offrir, partout au Québec, des services adaptés aux besoins de la clientèle. Ces services incluent, par exemple, l'assistance à la personne dans ses déplacements, la prise de repas ainsi que les soins d'hygiène de base.

Dans le contexte socioéconomique actuel, marqué notamment par le vieillissement de la population, il est plus que jamais nécessaire de soutenir les entreprises d'économie sociale pour maximiser leur contribution à la qualité de vie des Québécois et des Québécoises et au développement des communautés.

Citations :

« Les EÉSAD permettent aux gens en perte d'autonomie de préserver leur santé, leur sécurité et leur intégrité. Voilà un bel exemple de mission d'économie sociale essentielle au mieux-être des communautés. Les aides à domicile formées grâce à l'appui de notre gouvernement assisteront directement les personnes en perte d'autonomie, en particulier les aînés, qui sont plusieurs à vouloir demeurer chez elles. »

Christopher Skeete, ministre délégué à l'Économie, ministre responsable de la Lutte contre le racisme et ministre responsable de la région de Laval

« Le Québec a un besoin criant de travailleuses et de travailleurs dans son réseau de la santé et des services sociaux. C'est notamment le cas pour le soutien à domicile, une priorité pour notre gouvernement. Par la formation prévue dans le cadre du financement annoncé aujourd'hui, nous voulons nous assurer que les soins offerts sont de qualité et surtout qu'ils sont arrimés sur les réalités des bénéficiaires. »

Kateri Champagne Jourdain, ministre de l'Emploi et ministre responsable de la région de la Côte-Nord

« Dans une société comme la nôtre, avec ses enjeux de vieillissement de la population et ses défis de main-d'œuvre, les EÉSAD représentent des partenaires cruciaux dans le maintien de l'autonomie des aînés. Leur offre de services contribue au dynamisme de la collectivité en permettant à de nombreuses personnes de rester actives au cœur de leur communauté, tout en bénéficiant d'une aide et d'une présence à domicile. Ce nouveau financement vient ainsi renforcer cette mission essentielle et s'inscrit pleinement dans notre Plan d'action gouvernemental 2024-2029 - La fierté de vieillir. »

Sonia Bélanger, ministre responsable des Aînés, ministre déléguée à la Santé et ministre responsable de la région des Laurentides

« Les EÉSAD sont présentes partout au Québec et émanent d'un réel désir des communautés de s'offrir des services de soutien à domicile accessibles aux personnes en perte d'autonomie. L'investissement d'aujourd'hui est un gage de confiance renouvelée et une démonstration de l'importance des quelque 9 000 aides à domicile travaillant chaque jour à soutenir les personnes aînées et en perte d'autonomie dans leur désir de rester chez elles. »

J. Benoit Caron, directeur général du Réseau de coopération des EÉSAD

Faits saillants :

Le Réseau de coopération des EÉSAD soutient des EÉSAD de toutes les régions du Québec. Il y a actuellement 95 EÉSAD reconnues au Québec, dont 44 coopératives et 51 organismes à but non lucratif, qui emploient plus de 9 000 aides à domicile et qui offrent des services à 106 500 usagers annuellement.

L'aide financière comprend : 2 millions de dollars du ministère de l'Économie, de l'Innovation et de l'Énergie; 1,33 million du ministère de l'Emploi et de la Solidarité sociale; 1,33 million de la Commission des partenaires du marché du travail.

Le Plan d'action gouvernemental en économie sociale 2025-2030 prévoit 141,9 millions de dollars pour soutenir la réalisation de 4 000 activités d'accompagnement ainsi que de financement d'entreprises et générer 565 millions de dollars en investissements locaux sur cinq ans.

Le projet rejoint aussi les objectifs du Plan d'action gouvernemental 2024-2029 - La fierté de vieillir du ministère de la Santé et des Services sociaux.

Ministère de l'Économie, de l'Innovation et de l'Énergie sur les réseaux sociaux :

SOURCE Cabinet du ministre délégué à l'Économie, ministre responsable de la Lutte contre le racisme et ministre responsable de la région de Laval

Sources : Léa Fortin, Attachée de presse, Cabinet du ministre délégué à l'Économie, ministre responsable de la Lutte contre le racisme et ministre responsable de la région de Laval, Tél. : 438 821-6755; Bénédicte Trottier Lavoie, Attachée de presse, Cabinet de la ministre de l'Emploi et ministre responsable de la région de la Côte-Nord, Tél. : 514 686-7100; Sarah Bigras, Attachée de presse, Cabinet de la ministre responsable des Aînés, ministre déléguée à la Santé et ministre responsable de la région des Laurentides, Tél. : 418 446-5911; Information : Félicia Nicole, Responsable des relations médias, Direction des communications, Ministère de l'Économie, de l'Innovation et de l'Énergie, Cell. : 581 991-4152, Courriel : [email protected]