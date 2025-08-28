/R E P R I S E --Invitation aux médias - Inauguration du pavillon de soins palliatifs et de fin de vie dans la région de Lanaudière/

QUÉBEC, le 26 août 2025 /CNW/ - Les représentantes et représentants des médias sont invités à assister à l'inauguration du pavillon de soins palliatifs et de fin de vie dans la région de Lanaudière au cours de laquelle la ministre responsable des Aînés, ministre déléguée à la Santé et ministre responsable de la région des Laurentides, Sonia Bélanger, prendra la parole.

Accréditation obligatoire

Les journalistes qui souhaitent participer à l'événement doivent s'accréditer au préalable, en écrivant à : [email protected]. Seuls ceux qui auront reçu une confirmation de leur inscription pourront assister à l'événement.

DATE : Le 28 août 2025



HEURE : 14 h 30



LIEU : Saint-Charles-Borromée

** L'adresse précise de l'activité sera uniquement transmise par courriel aux journalistes dûment accrédités.

SOURCE Cabinet de la ministre responsable des Aînés et ministre déléguée à la Santé

Pour renseignements : Emmanuella Proulx, Attachée de presse, Cabinet de la ministre responsable des Aînés, ministre déléguée à la Santé et ministre responsable de la région des Laurentides, 367 990-1882