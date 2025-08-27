Renforcer la place du Québec dans le secteur de la construction navale à l'échelle mondiale - Davie lance la construction du brise-glace Polaire Max à Helsinki

HELSINKI, le 27 août 2025 /CNW/ - À l'occasion d'une mission économique en Finlande, le ministre délégué à l'Économie, ministre responsable de la Lutte contre le racisme et ministre responsable de la région de Laval, M. Christopher Skeete, a participé à une cérémonie soulignant le début de la construction du brise-glace Polaire Max au chantier naval de Helsinki, en Finlande. Rappelons que ce chantier appartient à Davie, une entreprise située à Lévis, en Chaudière-Appalaches.

Le Polaire Max est le premier brise-glace canadien construit conjointement par des équipes nord-américaine et européenne. Doté de technologies avancées, il est conçu pour naviguer dans des conditions extrêmes. Cette commande s'inscrit dans le cadre de la Stratégie nationale de construction navale, qui permet à Davie d'accéder à des contrats fédéraux d'une valeur estimée à 8,5 milliards de dollars pour sept brise-glaces et deux traversiers.

Le ministre Skeete a profité de son passage en Finlande pour échanger avec de potentiels investisseurs au Québec et renforcer les relations économiques et politiques avec le pays. L'objectif : consolider la position du Québec en tant qu'acteur majeur du secteur naval en mettant en lumière l'excellence, la diversité et le dynamisme de son tissu industriel auprès de donneurs d'ordres finlandais stratégiques.

Citations :

« Je suis privilégié d'avoir participé à cette cérémonie. Le début des travaux, réalisés en collaboration avec les chantiers de Lévis et d'Helsinki, marque un jalon important et symbolique pour Davie et la construction navale transatlantique. En plus de stimuler l'innovation dans l'industrie, ce projet d'envergure renforce la place du Québec et du Canada à l'échelle mondiale dans ce secteur hautement stratégique. »

Christopher Skeete, ministre délégué à l'Économie, ministre responsable de la Lutte contre le racisme et ministre responsable de la région de Laval

« La cérémonie de découpe de l'acier marque plus que le début de la construction d'un navire très spécial : c'est le début d'un nouveau chapitre du leadership canadien dans l'Arctique. Le Polaire Max illustre comment des alliés de confiance peuvent collaborer pour réaliser des projets stratégiquement essentiels au moment où ils sont le plus nécessaires. Nous tenons à remercier les gouvernements du Canada et du Québec pour leur vision, et nous sommes déterminés à livrer ce navire dans le respect des délais et du budget. »

James Davies, copropriétaire et président-directeur général de Davie

Faits saillants :

Davie est le plus grand chantier naval du Canada et un partenaire de la Stratégie nationale de construction navale. L'entreprise est propriétaire du chantier de Helsinki , leader mondial de l'industrie des brise-glaces et des navires de classe glace. Celui-ci conçoit, construit et entretient notamment des brise-glaces, des navires de guerre et des traversiers, et ce, pour des clients gouvernementaux et commerciaux.

et un partenaire de la Stratégie nationale de construction navale. L'entreprise est propriétaire du chantier de , leader mondial de l'industrie des brise-glaces et des navires de classe glace. Celui-ci conçoit, construit et entretient notamment des brise-glaces, des navires de guerre et des traversiers, et ce, pour des clients gouvernementaux et commerciaux. En novembre 2023, le gouvernement du Québec a accordé des contributions financières totalisant 110 millions de dollars canadiens (77 millions d'euros) à Davie pour appuyer l'acquisition des actifs du chantier naval Helsinki Shipyard, situé en Finlande. Ce soutien comprenait un investissement en capitaux propres de 43 millions de dollars canadiens ainsi qu'un prêt de 67 millions de dollars canadiens.

Source : Léa Fortin, Attachée de presse, Cabinet du ministre délégué à l'Économie, ministre responsable de la Lutte contre le racisme et ministre responsable de la région de Laval