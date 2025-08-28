Partenariat public-privé - Un partenariat novateur pour les soins palliatifs et de fin de vie dans Lanaudière

SAINT-CHARLES-BORROMÉE, QC, le 28 août 2025 /CNW/ - La ministre responsable des Aînés, ministre déléguée à la Santé et ministre responsable de la région des Laurentides, Sonia Bélanger, a procédé aujourd'hui à l'inauguration du Pavillon de soins palliatifs et de fin de vie dans la région de Lanaudière.

Ce projet novateur, une première dans la région, est rendu possible grâce à un partenariat public-privé entre le Centre intégré de santé et de services sociaux de Lanaudière (CISSS), la Fondation pour la Santé du Nord de Lanaudière, Medifice et Desjardins. La construction du pavillon a été réalisée par le secteur privé, tandis que la gestion des soins sera financée par le système de santé public, garantissant ainsi un modèle complémentaire.

Situé à proximité du Centre hospitalier De Lanaudière, ce nouveau pavillon dispose de 10 lits, qui viennent s'ajouter à l'offre de soins palliatifs et de fin de vie dans le secteur nord de la région de Lanaudière. Rappelons que l'installation a été aménagée dans un environnement distinct, personnalisé et bienveillant pour l'accompagnement de la personne en fin de vie et de ses proches. Cette personne a accès à l'aide médicale à mourir si elle le souhaite. Les services fournis par le pavillon sont assurés par une équipe interdisciplinaire couvrant notamment l'accompagnement global, le contrôle de la douleur, les services sociaux et le service spirituel, ainsi que par une équipe médicale et des infirmières spécialisées. Les familles et les proches font partie intégrante des approches adoptées et bénéficient d'un lieu bienveillant et apaisant.

Citations :

« La construction de ce nouveau pavillon témoigne de notre volonté d'innover afin d'assurer un accès optimal aux soins palliatifs et de fin de vie pour l'ensemble de la population. Ce projet, né d'un partenariat audacieux et collaboratif, souligne l'importance de nos alliés dans la création de milieux de soins humains, adaptés et empreints de dignité. Dans un contexte de vieillissement de la population et de transformation des valeurs sociétales, il est plus que jamais essentiel que chaque citoyenne et chaque citoyen puisse recevoir des soins de fin de vie empreints de compassion, dans sa communauté, avec ses proches, comme le permettra cette nouvelle installation dans la région de Lanaudière. »

Sonia Bélanger, ministre responsable des Aînés, ministre déléguée à la Santé et ministre responsable de la région des Laurentides

« Notre gouvernement fait tout le nécessaire pour fournir à la population des soins de fin de vie qui répondent non seulement à ses besoins, mais également à ses désirs et à ses valeurs. En effet, la demande ne cessera de croître au cours des prochaines années, et la mise en place d'une offre de service telle que celle de ce pavillon viendra garantir un meilleur accès à ces services pour toute la communauté lanaudoise. »

Caroline Proulx, ministre du Tourisme et ministre responsable de la région de Lanaudière

« Ce nouveau pavillon permettra aux personnes en fin de vie de bénéficier d'un milieu adapté à leurs besoins. Sa création témoigne de l'importance que nous accordons au fait d'offrir les meilleurs soins possibles à ces personnes. Ce nouvel établissement leur apportera, j'en suis persuadé, un peu plus de paix et de sérénité. »

François St-Louis, député de Joliette

Faits saillants :

Les usagers et usagères sont hébergés dans des chambres individuelles avec salle de toilette et douche.





Le terrain a été fourni par le CISSS. Le ministère de la Santé et des Services sociaux assume pour sa part le financement des frais récurrents annuels et la Fondation pour la Santé du Nord de Lanaudière, Medifice et Desjardins, dont la Caisse Desjardins de Joliette et du Centre de Lanaudière, s'impliquent aussi financièrement en offrant notamment un bâtiment entièrement aménagé.

