Nomination du prochain scientifique en chef du Québec - M. RÉMI QUIRION DEMEURERA EN POSTE JUSQU'À SON REMPLACEMENT

QUÉBEC, le 29 août 2025 /CNW/ - Le ministre délégué à l'Économie, ministre responsable de la Lutte contre le racisme et ministre responsable de la région de Laval, M. Christopher Skeete, confirme que M. Rémi Quirion poursuivra son rôle de scientifique en chef du Québec et de président-directeur général du Fonds de recherche du Québec (FRQ) jusqu'à la nomination de son successeur, prévue au printemps 2026.

En poste depuis 2011, M. Quirion est le tout premier scientifique en chef du Québec. Il devait quitter ses fonctions à l'automne, à la fin de son troisième mandat. Un processus de recrutement et de sélection est actuellement en préparation afin d'assurer son remplacement.

Citations :

« Au cours des quatorze dernières années, M. Quirion a apporté une contribution remarquable au rayonnement et à l'essor de la recherche scientifique au Québec. Je le remercie d'accepter de poursuivre ce travail essentiel au sein de l'écosystème d'ici la nomination de la nouvelle personne. Nous sommes heureux de pouvoir continuer de bénéficier de son expertise et de ses précieux conseils durant cette période. »

Christopher Skeete, ministre délégué à l'Économie, ministre responsable de la Lutte contre le racisme et ministre responsable de la région de Laval

« Le mandat du scientifique en chef comprend des responsabilités déterminantes dans l'aide à la prise de décision du gouvernement face à différents enjeux, et dans le soutien à la recherche et à la formation de la relève en recherche. À la demande du ministère de l'Économie, de l'Innovation et de l'Énergie, j'accepte de demeurer en fonction jusqu'à la nomination de mon successeur, qui pourra continuer de promouvoir l'importance de la science et de la recherche au Québec. »

Rémi Quirion, scientifique en chef du Québec et président-directeur général du Fonds de recherche du Québec

Faits saillants :

Le scientifique en chef du Québec a pour rôle de conseiller le gouvernement du Québec et de l'informer sur l'état de la science au sujet de multiples enjeux de société. Il fait également rayonner la recherche québécoise au Canada et ailleurs dans le monde, en plus de promouvoir les carrières en recherche et en culture scientifique.

et ailleurs dans le monde, en plus de promouvoir les carrières en recherche et en culture scientifique. Le scientifique en chef est également président-directeur général du FRQ, qui soutient le développement stratégique et cohérent de la recherche scientifique au Québec dans les secteurs de recherche « nature et technologies », « santé », et « société et culture ». Le FRQ a aussi pour mission de promouvoir l'excellence en recherche et la formation de la relève dans ce domaine dans le but de contribuer à l'avancement des connaissances et à l'élaboration de solutions en réponse aux défis de société auxquels est confronté le Québec. Il concourt au développement durable de la société et met à profit les principes de l'innovation sociale. Il favorise, à l'égard de chacun des secteurs, le rayonnement de la recherche et de ses résultats au Québec, ailleurs au Canada et à l'étranger.

Ministère de l'Économie, de l'Innovation et de l'Énergie sur les réseaux sociaux :

SOURCE Cabinet du ministre délégué à l'Économie, ministre responsable de la Lutte contre le racisme et ministre responsable de la région de Laval

Source : Léa Fortin, Attachée de presse, Cabinet du ministre délégué à l'Économie, ministre responsable de la Lutte contre le racisme et ministre responsable de la région de Laval, Tél. : 438 821-6755; Information : Félicia Nicole, Responsable des relations médias, Direction des communications, Ministère de l'Économie, de l'Innovation et de l'Énergie, Cell. : 581 991-4152, Courriel : [email protected]